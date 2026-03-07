เก่งกว่าผม! 'วิตินญา'เลือกสามมิดฟิลด์ที่ดีสุดในโลกเวลานี้

วิตินญา กองกลางของ ปารีส แซงต์-แชร์กแมง เลือกมิดฟิลด์ที่เขามองว่าดีที่สุดในโลกในเวลานี้ โดยยกให้ เปดรี ของ บาร์เซโลนา เป็นอันดับหนึ่ง
ดาวเตะชาวโปรตุเกสได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ที่ดีสุดในโลกจากผลงานกับสโมสรและทีมชาติ แต่เจ้าตัวกลับมองว่ายังมีอีกอย่างน้อยสามคนที่ดีกว่าเขา ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชาติถึงสองคน
“ผมจะให้ เปดรี อยู่บนสุดของลิสต์ เขาเป็นนักเตะที่มีมนตร์ขลัง การได้ดูเขาเล่นมันน่าทึ่งมาก และเมื่อคุณได้ลงสนามเจอกับเขา คุณจะเข้าใจคุณภาพของเขามากขึ้น” วิตินญา กล่าว
“ถ้าจะให้เลือกท็อปสาม ผมจะเลือก เจา เนเวส กับ บรูโน แฟร์นันด์ส พวกเขาอยู่ระหว่างผมกับ เปดรี เพราะงั้นผมไม่ได้มีท็อปสาม แต่เป็นท็อปสี่”
ทั้งนี้ วิตินญา ประสบความสำเร็จกับ เปแอสเช หลังช่วยทีมคว้าแชมป์ลีกเอิง 3 สมัยติดต่อกัน รวมถึงแชมป์ ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ครั้งแรกของสโมสรในฤดูกาลที่ผ่านมา