เก็บหลักฐานครบ! All or Nothing เผยเบื้องหลังอาร์เตต้าปลดโอบาเมยองพ้นกัปตัน

สารคดีของ Amazon Prime Video เปิดเผยเรื่องราวที่กุนซือชาวสเปนปลดกองหน้าชาวกาบองออกจากการเป็นกัปตันทีม โดยมีหลักฐานเกี่ยวกับความประพฤติของเขาครบถ้วน

สารคดี All or Nothing Arsenal ของ Amazon Prime Video ตอนล่าสุด เปิดเผยเบื้องหลังการตัดสินใจปลดปิแอร์ เอเมริค โอบาเมยอง ออกจากตำแหน่งกัปตันทีม ของมิเกล อาร์เตต้า พร้อมระบุว่ากุนซือชาวสเปนมีการบันทึกหลักฐานทุกอย่างเอาไว้อย่างชัดเจน

หัวหอกชาวกาบองเคยเป็นนักเตะคนสำคัญในทีมของอาร์เตต้า และได้รับความเชื่อใจถึงขั้นแต่งตั้งเป็นกัปตันทีม ก่อนที่นักเตะจะมีปัญหาเรื่องความประพฤติจนถูกปลดออกจากตำแหน่ง และต้องย้ายออกไปอยู่กับบาร์เซโลนาในที่สุด

สารคดีดังกล่าวมีการบันทึกบทสนทนาระหว่างอาร์เตต้ากับฝ่ายสื่อสารของของสโมสร ซึ่งอาร์เตต้าได้พูดออกมาว่าเขาบันทึกหลักฐานทุกอย่างเอาไว้หมด

"นั่นคือเหตุผลที่ผมบันทึกเอาไว้ทุกอย่าง ลงวันที่, เวลา, บทสนทนา, เกิดอะไรขึ้น, ทำไมถึงเกิดขึ้น เผื่อว่าถ้าหากวันหนึ่งจำเป็นต้องใช้" อาร์เตต้ากล่าว

"โอบาเมยองมาสายอยู่หลายครั้ง ยังไม่ต้องพูดถึงปัญหาอื่นๆ นะ สโมสรมีธรรมเนียมปฏิบัติ ถ้าคุณได้เงินมากขนาดนั้น..."

นอกจากนี้ สารคดีตอนดังกล่าว ยังเปิดเผยถึงตอนนี้อาร์เตต้าแจ้งเรื่องดังกล่าวกับนักเตะในทีมทุกคนในห้องแต่งตัวด้วย

"สโมสรและตัวผมเอง เราไม่ยอมรับพฤติกรรมแบบนี้" อาร์เตต้ากล่าว

"สิ่งที่เรากำลังสร้างอยู่นั้นต่อต้านพฤติกรรมแบบนั้นอย่างสิ้นเชิง ถ้าเราต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมของเรา และทำให้เรากลายเป็นสโมสรและทีมที่แตกต่างออกไป เราก็ต้องยืนหยัดกับคำพูดเหล่านั้น ต้องชัดเจนในทุกการกระทำกับทุกๆ คน

"นี่คือข้อความที่ผมต้องส่งให้พวกคุณ ผมไม่ชอบเวลานี้หรอก แต่ผมต้องเคลียร์เรื่องนี้กับพวกคุณทุกคน"