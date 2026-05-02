เกือบจากกันไม่สวย! ซาลาห์เผยเจอร์ราร์ดช่วยตัดสินใจอำลาลิเวอร์พูลจบฤดูกาล

โมฮาเหม็ด ซาลาห์ แนวรุก ลิเวอร์พูล เปิดเผยว่าเขาได้พูดคุยกับ สตีเวน เจอร์ราร์ด ก่อนเลือกอำลาทีมในซัมเมอร์นี้ ตามการเลือกของตัวเองอย่างสมศักดิ์ศรี
แนวรุกทีมชาติอียิปต์ มีประเด็นดราม่าอยู่พักหนึ่งช่วงปลายปีที่ผ่านมา หลังถูก อาร์เนอ ชล็อต ดร็อปเป็นสำรอง 3 เกมติดต่อกัน
จนทำให้เขาให้สัมภาษณ์ว่าเหมือนถูกสโมสรโยนความผิดเป็นแพะรับบาปในช่วงสโมสรผลงานย่ำแย่ จนมีข่าวว่าเขาย้ายทีมในเดือนมกราคมนั้นเลย
ในช่วงเวลานั้น ซาลาห์ ได้เปิดเผยว่าเขาได้มีการพูดคุยกับ เจอร์ราร์ด ที่ทำให้เขาเลือกอยู่กับทีมต่อ ก่อนจะมีการประกาศในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาว่าเขาจะอำลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้แบบที่ตัวเขาเลือกเอง
"ผมอยู่ในจุดที่มีความสุขแล้ว ผมจำได้ว่าเราเคยพูดคุยกัน ผมซาบซึ้งมาก ผมคิดว่าหลายคนไม่รู้ว่าคุณมาที่บ้านของผม ผมหวังว่าครั้งนั้นมันเป็นดินเนอร์ที่ยอดเยี่ยมนะ
"เราได้พูดคุยเรื่องดี ๆ และคุณบอกความเห็นของคุณ และผมคิดว่าผมซาบซึ้งกับมันมาก ๆ เลย
"ผมดีใจที่ได้ก้าวออกจากทีมอย่างสมเกียรติ ซึ่งนั่นคือสิ่งที่คุณบอกผมไว้ ว่าให้จากไปแบบที่ผมเลือกเอง ผมยังจำคำนั้นได้แม่น และผมมีความสุขกับมัน... มันถึงเวลาต้องบอกลากันแล้ว
"ผมไม่ได้กลายเป็นคนแก่ในเวลาเพียงชั่วข้ามคืน ฤดูกาลที่แล้ว ผมมีฤดูกาลที่เหลือเชื่อ ผมคิดว่าผมยังไหวอยู่ และจะรอดูว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผม
"แต่เช่นกัน สำหรับฤดูกาลนี้ ผมรู้สึกแบบ 'โอเค คุณรู้อะไรไหม? นี่คือสิ่งที่ถูกต้องที่ควรทำในตอนนี้ และผมมีโอเคกับมัน' ฤดูกาลนี้มันยากลำบากสำหรับเราทุกคน และใช่ ผมไม่อยากพูดอะไรมากนัก"