เกินต้านจริงๆ! 'กอมปานี'ชี้โดน เปแอสเช ยิง 5 ลูก ไม่ใช่เพราะกองหลังไม่ดี

แวงซองต์ กอมปานี เฮดโค้ช บาเยิร์น มิวนิค มองว่าการที่ทีมโดน ปารีส แซงต์-แชร์กแมง ยิงถึง 5 ประตู จะโทษว่าเป็นความผิดของกองหลังอย่างเดียวไม่ได้
เสือใต้ บุกพ่าย เปแอสเช ไปแบบสุดมัน 5-4 ในศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบรองชนะเลิศ นัดแรก โดยมีเสียงวิจารณ์แนวรับทีมเยือนว่ามีช่องว่างมากเกินไปจนโดนยิงถึง 5 ประตู ซึ่งกุนซือชาวเบลเยียมไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้
"ผมไม่รู้นะ ไฮไลท์อาจจะเน้นที่แนวรับทั้งสองฝั่ง แต่ผมว่ามันไม่แฟร์เลย ผมเห็นกองหลังของผมชนะแท็คเกิลเยี่ยม ๆ เยอะมาก เข้าปะทะดีๆ เยอะมาก อูปาเมกาโน เก็บบอลคืนมาแล้วลุยขึ้นไป จ่ายให้ตัวรุก แต่ความเข้มข้นของเกมนี้มัน... มันมากพอจะทุบเกมรับให้แตก แล้วสร้างโอกาสทำประตูได้จริงๆ" กอมปานี กล่าว
"เหตุผลที่เกมมันออกมาแบบนี้ ซึ่งคุณจะลืมไม่ได้เลยนะ เพราะผู้เล่นทุกคนในสนามสร้างโอกาสให้แนวรุกในทุกจังหวะ ให้ตัวบนได้คุกคาม ได้สร้างโอกาสยิง ไมเคิล โอลิเซ ต้องมีแบ็ควิ่งขึ้นมาเพื่อสร้างโอกาสแบบนั้น เหมือน(เดซิเร)ดูเอ้ ก็ต้องมี(อัชรอฟ)ฮาคิมีวิ่งขึ้นมาให้"