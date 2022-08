เกิดอะไรขึ้นกับ เอ็นวานโก้ คานู? อะไรทำให้เขายังเป็นขวัญใจอาร์เซนอล

The striker arrived as something of a gamble but went on to have a huge impact with the Gunners.

เอ็นวานโก้ คานู อยู่ห่างปากประตู 30 หลาตอนที่เขาได้บอลหลุดมาในเกมกับ เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญา ในแชมเปี้ยนส์ ลีก ปี 2000 ตำนานอาร์เซนอลใช้หัวแต่งบอลชิงความได้เปรียบก่อนทะยานเข้าเขตโทษทางอัฒจันทร์ทิศเหนืออันเลื่องชื่อของ ไฮบิวรี สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือเหตุผลว่าทำไม คานู ถึงยังเป็นที่รักของทุกคนที่ อาร์เซนอล จนถึงทุกวันนี้ เขารอให้ ฌัก ซองโก นายประตู เดปอร์ติโบ ออกมาจากเส้น ก่อนที่ คานู จะโยกผ่านเขาไปแล้วยิงเข้าประตูไปแบบเหนือชั้น อาร์แซน เวงเกอร์ ที่ยืนอยู่ข้างสนาม เช่นเดียวกับ แอนดี้ เกรย์ ผู้บรรยายเกมในวันนั้นที่มองลงมาจากแท่นผู้บรรยาย “ประตูที่ยอดเยี่ยม” เขาบอก “สุดยอด” เป็นช่วงเวลาที่บ่งบอกความเป็นอัจฉริยะของ คานู ได้เป็นอย่างดี จากวินาทีที่เขาย้ายจาก อินเตอร์ มิลาน มาร่วมทีม อาร์เซนอล ในปี 1999, เขาก็กลายเป็นพระเอกของงานอยู่เสมอ ถึงขนาดที่ อาร์แซน เวงเกอร์ ยกย่องให้เขาเป็นการเซ็นสัญญาตลาดเดือนมกราคมที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเขาเลยทีเดียว “เขาเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่” เวงเกอร์​ เผย “มันยอดเยี่ยมมากกับสิ่งที่เขาทำ” เวงเกอร์ ยอมรับว่าการคว้า คานู มาร่วมทีมเป็นการเสี่ยงโชค ซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องฝีเท้าหรือพรสวรรค์ของเขาเลย จริง ๆ แล้วมันเป็นเรื่องที่ดาวยิงไนจีเรียเพิ่งกลับมาจากการสู้กับปัญหาโรคหัวใจ โรคที่เคยเกือบทำให้เขาต้องเลิกเล่นฟุตบอลก่อนเวลาอันควร คานู เริ่มต้นอาชีพสวยหรูในการคว้าแชมป์ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก กับ อาแย็กซ ก่อนที่จะเป็นกัปตันทีมชาติ ไนจีเรีย คว้าเหรียญทองโอลิมปิกในปี 1996 ก่อนย้ายร่วมทีม อินเตอร์ มิลาน ด้วยค่าตัวมหาศาล กราฟชีวิตค้าแข้งของเขากำลังพุ่งสุดขีดและเตรียมวาดลวดลายบนเวทีเซเรีย อา แต่ทว่าสุดท้ายมีอุปสรรคขวางทางเกิดขึ้น ผลการตรวจพบว่าดาวยิงไนจีเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ ณ เวลานั้นดูเหมือนว่าเส้นทางของเขาจะจบลงแล้ว แต่หลังได้รับการผ่าตัดที่สหรัฐอเมริกา เขากลับมาอีกครั้งในเดือนเมษษยน 1997 และอีกไม่ถึง 2 ปี หลังจากลงสนาม 12 เกมให้อินเตอร์ เวงเกอร์ คว้าตัวเขาไปร่วมทีม “เขาทำทุกอย่างใน 6 เดือนเพื่อพยายามคว้าตัวผมไปร่วมทีม อาร์เซนอล” คานู เผย “นั่นคือคนที่ต้องการและหนุนหลังคุณ” “ในเวลานั้นไม่มีใครเชื่อมั่นใจตัวผม พวกเขาถามผมว่า ‘นายออกจากโรงพยาบาลมาแล้ว นายยังเล่นฟุตบอลได้อยู่มั้ย? เขาเชื่อมั่นในตัวผม “ตอนผมย้ายมา ผมไม่เคยทำให้เขาผิดหวัง” คานู จารึกประวัติศาสตร์ของตัวเองกับอาร์เซนอล โดยเขาจะถูกจดจำไปตลอดในชื่อ “คิง คานู” เวงเกอร์ อาจจะเรียกการเซ็นสัญญาครั้งนี้ว่าการเสี่ยงโชค แต่ผลลัพธ์มันออกมาในทางที่ดีที่สุด แม้ว่ามันอาจเริ่มต้นไม่สวยงามที่สุด เกมเดบิวต์ของ คานู มาในเกมพบ เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด เกมเอฟเอ คัพ หลังจากนั้นเพียง 10 นาที เขามีส่วนร่วมในเหตุกาณ์ที่ทำให้การแข่งขันเข้าสู่ความโกลาหล หลัง เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด เตะบอลออกข้างเพื่อที่ ลี มอร์ริส จะได้รับการปฐมพยาบาล, เรย์ พาร์เลอร์ ตั้งใจให้บอลกลับไปยังฝ่ายดาบคู่ โดยทุ่มบอลไปทาง อลัน เคลลี แต่ คานู ไม่เข้าใจเหตุการณ์ในเวลานั้น เขาวิ่งตามบอลไปก่อนเปิดบอลให้ มาร์ค โอเวอร์มาร์ส ซัดประตูชัยเข้าไป “มันโกลาหลดี ๆ นี่เอง” ไนเจล วินเทอร์เบิร์น อดีตกองหลัง อาร์เซนอล รำลึก “ผมไม่คิดว่าพวกเรามีใครรู้ว่าต้องทำอะไรในตอนนั้น” แน่นอนว่า เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด โกรธสุดขีด และ เดวิด โฮลด์เวิร์ธ กัปตันทีมเดินไปเคลียร์กับ คานู “ผมนี่เดือดจัดเลย” โฮลด์เวิร์ธ เผย “เขาไม่มีโอกาสได้อธิบายเลยว่ากันตามตรง เพราะเราโมโหเขามาก “แต่เขาขอโทษเรา เราจับมือกัน เขาเป็นคนดีนะ” หลังจากนั้น คานู ลืมเหตุการณ์นั้นไปได้ เขาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก 2 สมัยและเอฟเอ คัพ 2 สมัย ก่อนที่จะย้ายออกจากทีมไปในปี 2004 เขาสร้างผลงานอันโดดเด่นตลอด 4 ปีครึ่งกับทีม ด้วยประตูงาม ๆ มากมาย รวมถึงเกมกับ เดปอร์ติโบ ที่ยกมาด้วย รวมถึงประตูในนาทีสุดท้ายเกมพบ เชลซี ที่สแตมฟอร์ด บริดจ์, เกมที่เขายิงเสียบสามเหลี่ยมมุมบนจากมุมที่แคบที่สุด ทำแฮตทริกใน 15 นาที, หรือจะเป็นวอลเลย์กลับหลังในเกมพบ มิดเดิลสโบรห์ และใครจะลืมประตูในเกมพบ ท็อตแนม ที่ไวท์ ฮาร์ท เลน ได้ลง ในจังหวะที่เขารับบอลหน้าเขตโทษ เขาหันหลังให้ประตูก่อนกระดกบอลข้ามหัว ลุค ยัง แล้วกดฮาล์ฟวอลเลย์เข้าประตูไปอย่างงดงาม “ผมคิดว่านั่นคือการแนะนำตัวเองต่อหน้าแฟนบอลของเรา” คานู เผย เวลาของ คานู กับ อาร์เซนอล จบลงในปี 2004 หลังจากมีส่วนสำคัญในทีมชุดแชมป์ไร้พ่าย เขาย้ายไปร่วมทีม เวสต์บรอม ก่อนไปค้าแข้งต่อที่ พอร์ทสมัธ ในปี 2006 ทีมที่เขายิงประตูชัยในเกมเอฟเอ คัพ ปี 2008 เขามีช่วงเวลาที่ดี 6 ปีกับ แฟร็ตตัน พาร์ค ก่อนปิดฉากอาชีพการค้าแข้ง หลังจากนั้นเขาใช้เวลาในการช่วยเหลือคนที่บ้านเกิดใน ไนจีเรีย จัดตั้งมูลนิธิ Kanu Heart (KHF) ในปี 2000 นับตั้งแต่เปิดตัว KHF ช่วยเหลือเด็ก ๆ ชาวไนจีเรียไว้มากกว่า 550 คน โดยการช่วยเหลือทางการผ่าตัดหัวใจ ซึ่ง คานู รู้ดีว่าเขายังทำได้มากกว่านั้น นั่นคือเหตุผลที่เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเดินทางไปทั่วโลก ก่อนที่เขาจะพบว่าความฝันของเขาคือการเปิดโรงพยาบาลเฉพาะทางกลางเมืองหลวงของไนจีเรีย, อบูจา ใจกุศลของ คานู เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ผู้คนทั่วทั้งโลกชื่นชมเขา ชายร่างใหญ่หัวใจโอบอ้อมอารีที่เคยมอบความตื่นตาตื่นใจให้ผู้คน ตอนนี้เขาทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลก นี่แหละ คิง คานู!