เกือบทั้งทีม! แข้งฟรอนตาเลติดทีมยอดเยี่ยมเจลีก 9 คน

คาวาซากิ ฟรอนตาเล แชมป์เจลีก 2020 มีนักเตะติดทีมยอดเยี่ยมแห่งปีถึง 9 คน นำโดย คาโอรุ มิโตมะ ดาวรุ่งฟอร์มแรง ส่วนอีกสองรายมาจาก คาชิวา เรย์โซล และ คาชิมา อันท์เลอร์ส

ฟรอนตาเล ปิดจ็อบแชมป์ลีกสูงสุดญี่ปุ่นเป็นสมัยที่ 3 ในประวัติศาสตร์ โดยทำแต้มทิ้งห่างรองแชมป์อย่าง กัมบะ โอซาก้า ถึง 18 คะแนน ที่สำคัญทีมของ โทรุ โอนิกิ ยิงไปทั้งสิ้น 88 ประตู มากที่สุดในลีก

จากการประกาศรางวัลแห่งปีของเจลีก ปรากฏว่าทีมยอดเยี่ยมแห่งปีในซีซั่นนี้ มีแข้งคาวาซากิ ฟรอนตาเล ติดทีมถึง 9 คน ไล่ตั้งแต่ผู้รักษาประตูไปถึงแผลกองกลาง นำโดย คาโอรุ มิโตมะ ปีกดาวรุ่งฟอร์มแรง, อาโอะ ทานากะ มิดฟิลด์ตัวเก่ง และ อากิฮิโระ อิเอนางะ แนวรุกตัวเก๋า

ส่วนนักเตะอีกสองรายที่เหลือที่มาจากสโมสรอื่น คือ ไมเคิล โอลุนก้า กองหน้าเจ้าของรางวัลดาวซัลโวจากคาชิวา เรย์โซล และ เอเวรัลโด้ หัวหอกจากคาชิมา อันท์เลอร์ส

🏅 Meet the 2020 MEIJI YASUDA J1 LEAGUE Best XI!



© J.LEAGUE - All Rights Reserved pic.twitter.com/6IkGSTG3gO