เกลเซอร์ร่อนจดหมายเปิดผนึกขอโทษแฟนแมนฯยูไนเต็ด

โจเอล เกลเซอร์ หนี่งในเจ้าของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ร่อนจดหมายเปิดผนึกขอโทษแฟนบอลหลังจากทีมเพิ่งถอนตัวจากยูโรเปี้ยน ซูเปอร์ ลีก

ทัพปีศาจแดงตกเป็นเป้าวิจารณ์อย่างหนัก หลังจากที่ร่วมกับอีก 11 ทีมชั้นนำของยุโรปในการร่วมก่อตั้งรายการแข่งขันที่รวบรวมยอดทีมชั้นนำของยุโรปมาทำการแข่งขัน โดยพวกเขามุ่งมั่นที่จะสร้างความยิ่งใหญ่ให้เหนือยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก และเพื่ออนาคตของวงการฟุตบอล

ทว่าด้วยกระแสที่ต่อต้านอย่างหนักทำให้ในตอนนี้มี 9 สโมสรที่ประกาศถอนตัวรวมถึง ปีศาจแดง ที่ถอนตัวพร้อม เอ็ด วู้ดเวิร์ด ซีอีโอ หนึ่งในหัวเรือใหญ่โปรเจคต์ครั้งนี้ที่ประกาศลงจากตำแหน่งในปลายปีนี้ ล่าสุด เกลเซอร์ ได้ส่งจดหมายขอโทษแฟนบอล พร้อมมุ่งมั่นสร้างความมั่นใจจากแฟนบอลกลับมาอีกครั้ง

"ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา เราได้ประจักษ์ถึงแพสชั่นอันยิ่งใหญ่ที่ฟุตบอลได้สร้างขึ้นมา และความภักดีอย่างสุดซึ้งของแฟนบอลของเราต่อสโมสรที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้" เกลเซอร์ เริ่มต้น

"คุณแสดงจุดยืนชัดเจนเรื่องยูโรเปี้ยน ซูเปอร์ ลีก และพวกเราได้รับรู้ เราทำพลาดไปและเราต้องการแสดงให้เห็นว่าเราสามารถแก้ไขมันให้ถูกต้อง"

"แม้ว่าแผลในครั้งนี้ยังคงสด และผมเข้าใจว่ามันจะใช้เวลาสำหรับแผลเป็นในการสมานแผล ผมมุ่งมั่นอย่างถึงที่สุดในการสร้างความมั่นใจในแฟนบอลกลับมา และการได้รับข้อความที่พวกคุณส่งมาด้วยความสำนึกผิด"

"เราเชื่อว่าฟุตบอลยุโรปต้องการความยั่งยื่นกว่านี้ในรูปแบบพีระมิดในระยะยาว อย่างไรก็ตาม เรายอมรับว่าซูเปอร์ลีกไม่ใช่หนทางที่เหมาะสม"

"ในการหาหนทางสร้างองค์กรให้มีความยั่งยืนกว่านี้ เราล้มเหลวในการแสดงความเคารพต่อประเพณีรากเหง้า, การเลื่อนชั้น, ตกชั้น, พีระมิด ในเรื่องดังกล่าวพวกเราขอโทษ"

"นี่คือสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกฟุตบอล และเราขอโทษที่ได้ร่วมก่อความไม่สงบที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา"

"มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกเราในการกลับมาทำให้มันถูกต้อง"

"แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มีมรดกอันล้ำค่ำและเราตระหนักถึงความรับผิดชอบในการแบกรับประเพณีและค่านิยมอันยิ่งใหญ่"

"โรคระบาดได้ก่อให้เกิดความท้าทายแปลกใหม่เข้ามามากมาย และเราภูมิใจในหนทางของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และแฟนบอลจากแมนเชสเตอร์ และรอบโลกกับการตอบโต้ต่อความกดดันครั้งมหึมาในช่วงระยะเวลานี้"

"เรายังพบว่าเราต้องทำการสื่อสารกับคุณให้ดียิ่งขึ้น แฟนบอลของเรา เพราะคุณจะเป็นหัวใจหลักของสโมสรเสมอไป"

"ในฉากหลัง คุณแน่ใจได้เลยว่าจะมีขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นต่าง ๆ ด้วยมุมมองในการทำงานร่วมกันเพื่อการแก้ปัญหาในระยะยางในการเผชิญกับพีระมิดฟุตบอล"

"เวลานี้ เป้าหมายหลักของเราคือการสนับสนุนทุก ๆ ทีมของเราให้พวกเขาจบฤดูกาลให้ดีที่สุด"

"สุดท้ายนี้ ผมตระหนักได้ว่าแรงสนับสนุนของพวกคุณทำให้สโมสรแห่งนี้ยิ่งใหญ่เหลือเกิน และเราขอขอบคุณในสิ่งนั้น"

ด้วยความนับถือ,

โจเอล เกลเซอร์

An open letter from Joel Glazer to all Manchester United fans.