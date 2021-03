เกลือเป็นหนอน! EA สั่งสอบคนในลักลอบขายการ์ดนักเตะ FIFA 21

'EA' บริษัทเกมชื่อดังของโลก ยืนยันเร่งตรวจสอบกรณีมีเรื่องข่าวว่าพนักงานของบริษัทขายนักเตะ Icons ใน FIFA 21 Ultimate Team ให้กับผู้เล่นโดยตรง

ก่อนหน้านี้ใน Twitter มีแฮชแท็ก #EAGATE ติดเทรนด์ในบางประเทศ หลังมีทวีตหนึ่งโพสต์ภาพแชตการซื้อขายนักเตะ Icons ใน FIFA 21 Ultimate Team เป็นเงินหลักร้อยถึงพันยูโร พร้อมกล่าวหาว่าผู้ขายเป็นพนักงานของ EA เอง เนื่องจากวิดีโอที่ผู้ขายทำมาโชว์ลูกค้า นักเตะแต่ละคนไม่มีชื่อเจ้าของคนก่อนหน้าระบุอยู่ ซึ่งปกติแล้วนักเตะ Icons จะไม่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้

โดยทาง EA ยืนยันว่าไม่นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ดังกล่าว และได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว

"กำลังดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียด หากเราระบุได้ว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม จะรีบดำเนินการอย่างรวดเร็ว"

"เราต้องการแสดงความชัดเจนว่า พฤติกรรมแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ และเราไม่มีทางให้อภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้น เราเข้าใจดีว่าสิ่งนี้สร้างความกังวลถึงเรื่องความไม่เป็นธรรมของเกมและความแข่งขัน เราจะอัปเดตความคืบหน้าต่อชุมชนเมื่อได้รับความชัดเจนของสถานการณ์นี้มากขึ้น"

โดยผู้ขายที่อ้างว่าเป็นพนักงานของ EA ใช้วิธีการขอชื่อบัญชี PSN และ EA ในการส่งนักเตะ Icons ตรงไปยังผู้เล่น โดยคิดราคาแตกต่างกันออกไป อาทิเช่น การ๋ด Icon Moments ของ โรนัลโด้ อดีตสตาร์ดังชาวบราซิล มีราคาถึง 2,500 ดอลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 76,572 บาท เลยทีเดียว

Video proof?!? I mean this could just be an EA Dev though or an actual employee? Who knows anymore. It’s all allegations, let’s just hope EA makes a statement on this and stays honest with us. #FUT21 #FIFA21 pic.twitter.com/lzqGMDE5S3