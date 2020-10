เกลอเก่า! คูตินโญร่วมยินดี โมต้า โชว์ฟอร์มเด่นบนไทยลีก

✅ เลือก 1 ผู้เล่นที่คุณคิดว่าควรได้ MVP ในโตโยต้า ไทยลีก 2020 สัปดาห์ที่ 8 ⚽️🇹🇭 🐝 วิลเลน โมต้า: 2 ประตู ⚽️⚽️ 🏝 มุสตาฟา อาซัดซอย: 2 ประตู ⚽️⚽️ ⚡️ ศิวรักษ์ เทศสูงเนิน 1 คลีนชีต 🧤 🐰 วิคเตอร์ การ์โดโซ: 2 ประตู ⚽️⚽️ #ThaiLeagueIsBack #WeSupportThaiLeague #ToyotaThaileague #ToyotaThaileague2020 #ThaiLeague #ไทยลีก #ฟุตบอลไทย #บอลไทย

