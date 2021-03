เกล็น โรเดอร์ อดีตกุนซือนิวคาสเซิลเสียชีวิต

เกล็น โรเดอร์ อดีตกุนซือชาวอังกฤษ เสียชีวิตลงแล้วด้วยโรคเนื้องอกในสมองในวัย 65 ปี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

อดีตกุนซือเวสต์แฮม ยูไนเต็ด ถูกตรวจพบว่าป่วยเป็นโรคเนื้องอกในสมองตอนที่เขารับงานคุมทีมขุนค้อนในเดือนเมษายนปี 2003 ซึ่งทำให้เขาต้องลาตำแหน่งชั่วคราวไปเข้ารับการรักษาก่อนวหนกลับมาคุมทีมอีกครั้งในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกัน

โดยงานสุดท้ายที่ โรเดอร์ ทำคือเป็นที่ปรึกษาด้านการคุมทีมให้กับสโมสรสตีเวเนจในปี 2016-2018 ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตลงหลังจากต่อสู้กับเนื้องอกในสมองมาอย่างยาวนานเกือบ 18 ปี

สำหรับ โรเดอร์ สมัยเป็นนักเตะเป็นเยาวชนของอาร์เซนอล ก่อนสร้างชื่อกับ เลย์ตัน โอเรียนต์, ควีนส์ พาร์ค เรนเจอร์ส, นิวคาสเซิล จนมาแขวนสตั๊ดกับกิลลิงแฮมในปี 1993 และกลายเป็นกุนซือของทีมในเวลานั้นด้วย หลังจากนั้นเขาได้มีโอกาสคุมทีมวัตฟอร์ด, เวสต์แฮมฯ, นิวคาสเซิล และ นอริช ซิตี้ อีกด้วย

We are deeply saddened to learn of the passing of our former player and manager, Glenn Roeder at the age of 65.



The thoughts of everybody at #NUFC are with his family and friends.



Rest in peace, Glenn. 🖤🤍 pic.twitter.com/Oo8JWIOhao