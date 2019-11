เกมรับรั่ว! โควัชทำบาเยิร์นทาบสถิติสุดบู่รอบ 11 ปี

บาเยิร์น มิวนิค ทำสถิติเสียประตูในช่วง 10 นัดแรก มากที่สุดในรอบ 11 ปี หลังจากที่เพิ่งพ่ายแพ้แก่ ไอน์ทรัคท์ แฟรงค์เฟิร์ต 5-1

ทีมเสือใต้ภายใต้การคุมทีมของ นิโก โควัช ยังคงโชว์ฟอร์มได้ไม่เข้าตาแฟนบอลนัก โดยพวกเขาชนะ 5 เสมอ 3 แพ้ 2 และเสียไปแล้วถึง 16 ประตูในช่วง 10 นัดแรก อยู่อันดับ 4 ในตารางบุนเดสลีกาเวลานี้

จากผลงานดังกล่าว ทำให้พวกเขามีสถิติเสียประตูแย่ที่สุด เทียบเท่ากับเมื่อฤดูกาล 2008-09 ภายใต้การคุมทีมของเยอร์เกน คลินส์มันน์ โดยในฤดูกาลดังกล่าว คลินส์มันน์ถูกปลดในช่วงท้ายฤดูกาล เพื่อเปิดทางให้ จุ๊ปป์ ไฮย์เกส เข้ามารักษาการณ์แทน ก่อนจะจบอันดับสองเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล

16 - The last time FC Bayern conceded 16 goals after 10 #Bundesliga games was 11 years ago - 2008/09 under Jürgen Klinsmann. Open. #SGEFCB pic.twitter.com/YfAx1eooQ3