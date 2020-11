เกมคู่ยูเวนตุส-เบเนเวนโต้หยุดเกมนาทีที่ 10 สดุดีมาราโดนา

ฟุตบอลเซเรีย อาเกมที่ ยูเวนตุส เปิดรังพบ เบเนเวนโต้ หยุดการแข่งขันในนาทีที่ 10 เพื่อรำลึกให้กับการจากไปของ ดิเอโก้ มาราโดนา ยอดแข้งอาร์เจนไตน์ที่เพิ่งเสียชีวิตเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา

มาราโดนา ยอดดาวเตะทีมชาติอาร์เจนตินาจากไปอย่างไม่มีวันกลับด้วยอาการหัวใจวายที่บ้านพักในบ้านเกิดเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งข่าวการเสียชีวิตของเขาสร้างความโศกเศร้าต่อวงการฟุตบอลทั่วโลก

ในช่วงสุดสัปดาห์น้ี ทางฟีฟ่าได้ส่งหนังสือขอความร่วมมือประเทศสมาชิกให้ทำการยืนไว้อาลัยให้กับ มาราโดนา ก่อนเริ่มเกมลีกทุกคู่ในสัปดาห์นี้ ซึ่งเกมคู่ ยูเว กับ เบเนเวนโต้ นอกจากจะยืนไว้อาลัยก่อนเกมแล้ว ยังมีการหยุดเกมในนาทีที่ 10 ซึ่งเป็นเบอร์เสื้อประจำตัวของ มาราโดนา เพื่อสดุดีให้กับเขาอีกด้วย

โดยผลการแข่งขันจบลงที่ ยูเวนตุส ที่เกมนี้ไม่มี คริสเตียโน โรนัลโด้ เปิดบ้านเสมอ เบเนเวนโต้ ของ ฟิลิปโป้ อินซากี้ ไป 1-1

Juventus and Benevento paused in the 10th minute for a round of applause in tribute to Diego Maradona 👏 pic.twitter.com/5fri2JNj1s