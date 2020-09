เก็บเงินไว้ทำบุญ! มูรินโญปัดวิจารณ์จุดโทษนิวคาสเซิล

โจเซ มูรินโญ กุนซือของ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ไม่ขอพูดถึงจังหวะจุดโทษช่วงท้ายเกมของ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด เนื่องจากเขาไม่ต้องการมีปัญหาโดนปรับตามมาในภายหลัง

ทัพไก่เดือยทองได้ประตูขึ้นนำไปก่อนครึ่งแรกจาก ลูคัส มูรา ก่อนที่ผู้มาเยือนจะได้จุดโทษช่วงท้ายเกมจากจังหวะที่ แอนดี้ แคร์โรลล์ โหม่งบอลไปโดนแขนของ เอริค ไดเออร์ แม้ว่ากองหลังทีมชาติอังกฤษจะหันหลังให้ลูกบอลก็ตามแต่ทว่าหลังจากผู้ตัดสินดู VAR ด้วยตัวเองแล้วให้เป็นจุดโทษ

การตัดสินใจดังกล่าวทำให้ มูรินโญ หัวเสียเดินเข้าห้องแต่งตัวตั้งแต่ยังไม่จบเกมก่อนเป็น คัลลัม วิลสัน ซัดตีเสมอก่อนแบ่งแต้มกันไปในเกมนี้ ซึ่งเขาปฏิเสธที่จะพูดถึงจังหวะจุดโทษ เนื่องจากไม่อยากโดนปรับเงินซึ่งเขาขอเลือกเอาเงินไปบริจาคเสียยังดีกว่า

"สิ่งเดียวที่ผมอยากจะพูดก็คือทีมของผมเล่นได้ดีมาก" มูรินโญ ให้สัมภาษณ์กับ BBC Radio 5 Live

"ผมต้องการที่จะอยู่ในซุ้มม้านั่งสำรองเกมหน้า และผมไม่อยากโดนปรับเงิน ดังนั้นผมไม่ต้องการพูดถึงเรื่องจุดโทษ "

"ผมคิดว่าเจ้าหนุ่มคนนั้น (คาร์ล ดาร์โลว นายประตูนิวคาสเซิลฯ) คือแมน ออฟ เดอะ แมตช์ เว้นเสียแต่คุณจะเลือกให้รางวัลนี้กับคนอื่นที่ไม่ใช่นักฟุตบอล"

"นายประตูของพวกเขาเซฟได้อุตลุด เขายอดเยี่ยมมาก"

นอกจากนี้ มูรินโญ ยังให้สัมภาษณ์กับทาง Sky Sports สั้น ๆ ถึงประเด็นเรื่องจุดโทษช่วงท้ายเกม

"ผมขอเลือกบริจาคเงินให้มูลนิธิการกุศลดีกว่าเอาเงินไปให้เอฟเอปรับนะ ดังนั้นผมจะไม่พูดถึงมัน ผมจะไม่พูดถึงเรื่องนั้น"

PENALTY! Newcastle have a 90th minute spot kick after Eric Dier handled inside the box!



How can you give this?!#TOTNEW pic.twitter.com/CKikjobYt7