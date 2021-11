พลาดมหันต์! เปเรย์ราขอโทษแฟนฟลาเมงโก้แจกส้มคู่แข่ง (มีคลิป)

อันเดรียส เปเรย์รา กองกลางตัวยืมจาก แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด โพสต์ขอโทษแฟนบอลฟลาเมงโก้ หลังเล่นผิดพลาดจนทีมแพ้ พัลไมรัส ในศึกโคปา ลิเบอร์ตาดอเรส คัพ นัดชิงชนะเลิศ

มิดฟิลด์ชาวแซมบ้าต้องพบกับฝันร้ายในเกมนี้ หลังพลาดท่าถูก เดย์แวร์ซอน กองหน้าทีมคู่แข่ง ฉกบอลเข้าไปยิงประตูในช่วงต่อเวลาพิเศษ ทำให้ฟลาเมงโก้ต้องแพ้ไปด้วยสกอร์ 1-2 ชวดแชมป์สโมสรทวีปอเมริกาใต้ไปแบบน่าเสียดาย

"ผมอยู่ที่นี่พร้อมสภาพจิตใจที่หนักอึ้ง วันนี้ผมทำผิดพลาด" ดาวเตะวัย 25 โพสต์ผ่านอินสตาแกรม

"มันไม่ใช่เพราะผมขาดความมุ่งมั่น มันจะไม่มีทางเกิดขึ้น"

อ่านบทความต่อด้านล่าง

"ช่วงเวลาที่ยากลำบากจะแสดงตัวตนของทีมเราออกมา ผมได้รับการต้อนรับและความรักจากครอบครัวฟลาเมงโก้ตลอด 3 เดือนมานี้"

"ผมขอโทษสำหรับความผิดพลาดในวันนี้ ผมสัญญาว่าผมจะนำชัยชนะกลับมาให้คุณให้จงได้"

The on-loan Man Utd man's error in extra time gifted Palmeiras the Copa Libertatores title 🏆 pic.twitter.com/mhyKC8TNsL