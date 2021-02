ฮีโร่! แข้งทีมสำรองเซนิตช่วยคนหมดสติในเหตุเพลิงไหม้

อิสลาม ชิคอฟ, นิกิต้า ซิมด์ยานคิน สองนักเตะของ เซนิต เซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก ทีมสำรอง และ หลุยส์ อานูลา สตาฟฟ์โค้ชของทีม สวมบทฮีโร่เข้าช่วยชีวิตคนหมดสติในเหตุเพลิงไหม้

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นใกล้แคมป์เก็บตัวในตุรกีของสโมสร ทั้งสามคนออกไปวิ่งจ็อกกิ้งและได้ยินเสียงกรีดร้อง พวกเขาจึงรีบวิ่งไปที่เกิดเหตุและเห็นควันลอยออกมาจากตัวอาคาร

We'd like to let you know about some heroics from our own Islam Zhilov, Nikita Simdyankin and @lanula_92. While out jogging the three heard screams and helped pull an unconscious man out of a burning building. The man involved is now ok thanks to their actions. Bravo lads! pic.twitter.com/EZcmuzeu3l