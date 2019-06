ฮีโร่แชมป์ยุโรป! เคร้าช์ตั้งชื่อลูกชายตามกองหน้าลิเวอร์พูล

ปีเตอร์ เคร้าช์ กองหน้าร่างโย่งของเบิร์นลีย์ โพสต์ภาพลูกชายคนที่ 4 ของเขาที่เพิ่งคลอดบนทวิตเตอร์ พร้อมตั้งชื่อว่า 'ดิว็อค' ซึ่งตรงกับชื่อของ ดิว็อก โอริกี กองหน้าตัวทีเด็ดของลิเวอร์พูล

ลูกชายของดาวยิงอดีตทีมชาติอังกฤษลืมตาดูโลกเมื่อวันที่ 3 มิถุนายนที่ผ่านมา หลังการคว้าแชมป์ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีกสมัยที่ 6 ของลิเวอร์พูลเพียงสองวัน ก่อนตัดสินใจตั้งชื่อตามกองหน้าชาวเบลเยียมที่ยิงประตูปิดท้ายช่วยหงส์แดงคว้าคว้าแชมป์ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ด้วยการเอาชนะท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ 2-0

"ลูกชายตัวน้อยของเราเกิดวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน ทั้งแม่และลูก ดิว็อค แซมรัต เคร้าช์ สบายดี" หัวหอกวัย 38 ปี โพสต์ภาพลูกตัวน้อยพร้อมข้อความนี้

Our beautiful baby boy was born Monday 3rd June mother and baby Divock Samrat Crouch are doing well pic.twitter.com/C8yYyY9Atv