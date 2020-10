ฮาเมสโชว์! เอฟเวอร์ตันชนะรวด 7 นัดแรกรอบ 126 ปี

เอฟเวอร์ตัน ทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีก ยังคงร้อนแรงไม่หยุดเมื่อทำสถิติออกสตาร์ทฤดูกาลด้วยการชนะ 7 นัดติดต่อกัน เป็นครั้งที่สองในประวัติศาสตร์สโมสร

ท็อฟฟี่สีน้ำเงิน โชว์ฟอร์มโหดเอาชนะ ไบรท์ตัน ได้ 4-2 ในศศึกพรีเมียร์ลีกวันที่ 3 ตุลาคม ซึ่งนับเป็นการเก็บชัยชนะรวด 7 นัดรวมทุกรายการของพวกเขา นับตั้งแต่ออกสตาร์ทฤดูกาล 2020-21

โดยนี่นับเป็นครั้งที่สองในประวัติศาสตร์ที่ท็อฟฟี่เม็นออกสตาร์ทฤดูกาลด้วยการชนะ 7 นัดรวด ซึ่งครั้งแรกเกิดขึ้นตั้งแต่ฤดูกาล 1894-95 หรือเมื่อ 126 ปีที่แล้วเลยทีเดียว

สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของ เอฟเวอร์ตัน คือการเปิดบ้านรับการมาเยือนของ ลิเวอร์พูล ในศึกพรีเมียร์ลีกวันที่ 17 ตุลาคมนี้

7 - For only a second time in the clubs history, Everton have won their opening seven games of a season in all competitions (previously in 1894-95), whilst they have won seven consecutive matches for the first time since April 1987. Transformed. #EVEBHA pic.twitter.com/njTlRIYleH