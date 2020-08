ราล์ฟ ฮาเซนฮุตเติล นายใหญ่ของเซาแธมป์ตัน คว้ารางวัลโค้ชยอดเยี่ยมประจำเดือนกรกฎาคมของพรีเมียร์ลีก

เทรนเนอร์ชาวออสเตรียพาทีมนักบุญแดนใต้ไม่แพ้ใครในเดือนที่ผ่านมา จากผลงานชนะ 3 เสมอ 3 เขาจึงได้รับรางวัลโค้ชประจำเดือนเป็นคนสุดท้ายของซีซันที่ผ่านมา

Congratulations, boss 🏆



Following an unbeaten July, Ralph Hasenhüttl has been named #PL Manager of the Month! 👏