ฮาลันด์ถูกไล่ออกจากไนท์คลับที่นอร์เวย์, พ่อโพสต์หยอกเอาฮา

เออร์ลิง เบราท์ ฮาลันด์ กองหน้าตัวเก่งของ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ถูกการ์ดไล่ออกมาจากไนท์คลับที่ประเทศนอร์เวย์ ด้านคุณพ่อของเขาโพสต์เรียกเสียงฮาจากเหตุการณ์นี้

ในวันน้ีมีคลิปเหตุการณ์ที่ดาวยิงทัพเสือเหลืองถูกการ์ดกันตัวออกมาจากไนท์คลับที่นอร์เวย์ประเทศบ้านเกิด โดยเขาพยายามโต้เถียงเพื่อที่จะได้กลับเข้าไปอีกครั้ง ก่อนถูกเพื่อนพาตัวออกไป ซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดว่าตัวเขามีเรื่องอะไรกับใครภายในไนท์คลับแห่งนั้นหรือไม่ ซึ่งทางทัพเบเฟาเบ ต้นสังกัดก็ปฏิเสธที่จะออกความเห็นในเหตุกาณ์นี้

ทางฝั่ง อัล์ฟ อิงเก้ ฮาแลนด์ คุณพ่อของ เออร์ลิง ได้โพสต์เรียกเสียงฮาในโลกอินเตอร์เน็ต โดยแซวลูกชายในเหตุการณ์ไนท์คลับว่าเมืองใหญ่ไม่ใช่ที่ของเขา และกลับมาอยู่ในธรรมชาติด้วยกันดีกว่า ซึ่งก่อนหน้านี้ดาวยิงนอร์เวย์ได้โพสต์ภาพเขาช่วยงานคุณพ่ออยู่

A post shared by Erling Braut Haaland (@erling.haaland) on Jul 11, 2020 at 8:10am PDT

Come on @ErlingHaaland back to work. Big city nightlife is not for you pic.twitter.com/dz8Vws7gyh