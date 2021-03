ฮาลันด์ขอโทษเหวี่ยงหนักหลังเจ๊าโคโลญจน์ (มีคลิป)

เออร์ลิง ฮาลันด์ ดาวยิงของโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ กล่าวคำขอโทษต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของตัวเอง หลังจบเกมบุกเสมอโคโลญจน์ 2-2 ในศึกบุนเดสลีกา เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา

กองหน้าชาวนอร์เวย์ที่ทำไป 2 ประตูในเกมนี้ โมโหหนักที่ทีมเก็บได้เพียง 1 คะแนน เขาจึงถอดเสื้อโยนให้นักเตะคู่แข่งที่เข้ามาขอแลกเสื้อ ก่อนเดินออกจากสนามตรงไปยังอุโมงค์ทันที

Erling Haaland scored twice today but he didn't look happy 😡pic.twitter.com/6hxKaRUvNe