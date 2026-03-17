ฮัดสันแจงแผนลับ! เปลี่ยน "ม.นอร์ทกรุงเทพ" เป็น "เติร์กเมนิสถาน" ซ้อมก่อนเกมชี้ชะตาเอเชียนคัพ

ทีมชาติไทย เตรียมลงสนามในเกมชี้ชะตาศึกฟุตบอล เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่ม D นัดสุดท้าย พบกับ เติร์กเมนิสถาน ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน วันที่ 31 มีนาคมนี้ เวลา 19.30 น. โดยสถานการณ์ของทีมชาติไทยจำเป็นต้องเก็บชัยชนะให้ได้เท่านั้นเพื่อคว้าตั๋วผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย
อย่างไรก็ตาม ทีมชาติไทยจะไม่มีโปรแกรมอุ่นเครื่องอย่างเป็นทางการก่อนเกมดังกล่าว โดยล่าสุดเพจช้างศึก เผยบทสัมภาษณ์ของ แอนโธนี ฮัดสัน หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ถึงแผนการเตรียมทีมว่า จะใช้ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ สโมสรจากศึกไทยลีก 3 โซนภาคกลาง มาช่วยลงทีมฝึกซ้อม พร้อมจำลองรูปแบบการเล่นให้ใกล้เคียงกับ เติร์กเมนิสถาน มากที่สุด
กุนซือชาวอังกฤษกล่าวว่าเข้าใจมุมมองของหลายฝ่ายเกี่ยวกับการอุ่นเครื่อง แต่ปัจจัยสำคัญคือสภาพความฟิตของนักเตะในช่วงเดือนมีนาคมที่แตกต่างกันในแต่ละคน
“ผมเข้าใจมุมมองของแต่ละคน อย่างแรกคือในเดือนมีนาคม สภาพฟิตเนสของนักเตะแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกัน ครั้งก่อนที่เราจะเจอกับ เติร์กเมนิสถาน เรามีเกมอุ่นเครื่องกับ อินเดีย แต่สุดท้ายเราก็แพ้” ฮัดสันกล่าว
เฮดโค้ชช้างศึกยังยกตัวอย่างถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในเกมดังกล่าวว่าเป็นผลจากความแตกต่างของระบบการเล่น
“ตอนนั้น อินเดีย เล่นระบบ 4-4-2 แต่พอเราไปเจอ เติร์กเมนิสถาน กลายเป็นว่าเขาเล่น 5-4-1 ซึ่งแน่นอนว่ารูปแบบแตกต่างกัน ดังนั้นมันจึงไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ดี หากเราเลือกอุ่นเครื่องกับทีมที่มีระบบการเล่นแตกต่างจากคู่แข่งจริง”
ฮัดสันยังเผยว่า ทีมงานสตาฟฟ์โค้ชจะทำงานร่วมกับ ม.นอร์ทกรุงเทพ อย่างใกล้ชิด เพื่อกำหนดแนวทางการเล่นให้ใกล้เคียงกับคู่แข่งมากที่สุด
“เรามั่นใจว่าจะสามารถควบคุม ม.นอร์ทกรุงเทพ ได้ โดยจะให้ข้อมูลกับสโมสรล่วงหน้า และทีมงานของเราจะเป็นฝ่ายควบคุมรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อให้พวกเขาเล่นในวิธีการแบบเดียวกับ เติร์กเมนิสถาน มากที่สุด”
สำหรับเกมระหว่าง ทีมชาติไทย พบ เติร์กเมนิสถาน จะลงแข่งขันที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน ในวันที่ 31 มีนาคมนี้ ซึ่งถือเป็นแมตช์สำคัญที่จะตัดสินว่าทีมใดจะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของศึกเอเชียน คัพ 2027 ต่อไป