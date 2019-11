ฮือฮา! ซาเวจคืนสนามซบทีมดิวิชัน 10

ร็อบบี้ ซาเวจ อดีตกองกลางทีมชาติเวลส์ เตรียมกลับมาสวมสตั๊ดเตะฟุตบอลอีกครั้ง หลังเซ็นสัญญากับ สต็อคพอร์ต ทาวน์ ทีมระดับดิวิชัน 10 ของลีกอังกฤษ

อดีตแข้งวัย 45 แขวนสตั๊ดไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี 2011 ก่อนผันตัวเองมาเอาดีกับการเป็นกูรูวิเคราะห์เกมทางทีวี

อย่างไรก็ดี ล่าสุดเจ้าตัวทำเซอร์ไพรส์เตรียมกลับมาเล่นฟุตบอลอีกครั้ง หลังจากห่างหายจากการลงสนามมานาน 8 ปี

"มันไม่ใช่แค่การประชาสัมพันธ์ทีม แต่ผมจะพยายามช่วยเด็กรุ่นน้องในเกม" ซาเวจ กล่าว

"ผมอยากพยายามและมอบสิ่งที่ผมเคยผ่านมาในอาชีพ ทั้งการปฏิเสธ การฟื้นคืนสภาพ และด้านจิตใจของฟุตบอล"

"ผมจะไม่ลงเล่นหลายเกมติด ผมยังต้องการใช้ขาอยู่ วันนี้ลูกชายต้องออกไปซื้อสตั๊ดให้ผม มันเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับผม"

ทั้งนี้ ซาเวจเติบโตมาจากอะคาเดมีของแมนฯยูฯ ก่อนย้ายไปอยู่กับ เลสเตอร์, เบอร์มิงแฮม, แบล็คเบิร์น และ ดาร์บี้

⚽️ looking forward to it https://t.co/iVHzp1QxOu