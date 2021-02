ฮ็อตสุดขีด! เป๊ปควงกุนโดกันคว้ารางวัลยอดเยี่ยมเดือนม.ค.

อิลคาย กุนโดกัน กองกลางของ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ผงาดคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนมกราคมของพรีเมียร์ลีกมาครองได้สำเร็จ

มิดฟิลด์ทีมชาติเยอรมันถูก เป๊ป กวาร์ดิโอลา ปรับดันสูงขึ้นมาเล่นในตำแหน่งกองหน้าตัวหลอกเพื่อทดแทนการหายไปของทั้ง เซร์คิโอ อเกวโร ที่ได้รับบาดเจ็บอีกทั้งยังติดโควิด-19 และ กาเบรียล เชซุส ที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เช่นกันในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา

ปรากฎว่า กุนโดกัน ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเดือนมกราคมที่ผ่านมาซัดไป 5 ประตู ในเดือนแรกของปี 2021 เช่นเดียวกับ เป๊ป กวาร์ดิโอลา ที่พาทีมโชว์ฟอร์มแกร่งคว้าชัย 6 นัดรวดนำเป็นจ่าฝูงในพรีเมียร์ลีก ส่งทั้งคู่คว้ารางวัลนี้ไปครองในเดือนนี้

