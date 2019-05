"ฮัลค์" คว้าแข้งยอดเยี่ยม ACL ประจำสัปดาห์

ฮัลค์ กองหน้าตัวเก่งของ เซี่ยงไฮ้ SIPG ทีมดังแห่ง ไชนีส ซูเปอร์ลีก ได้รับเลือกจาก TOYOTA ให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่ห้า ของการแข่งขันเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก รอบแบ่งกลุ่ม

ดาวยิงวัย 32ปี ซัดคนเดียวสองประตูช่วยให้ต้นสังกัดไล่ตีเสมอ คาวาซากิ ฟรอนตาเล ทีมแกร่งของ J1ลีก ไปแบบสุดมัน 2-2 และป่วนแนวรับทีมเยือนได้ตลอด 90 นาที ในศึกเอซีแอล รอบแบ่งกลุ่มนัดที่ห้า ช่วยให้ทีมเก็บหนึ่งแต้มสำคัญรั้งรองจ่าฝูงของกลุ่ม H ต่อไป

ด้วยผลงานอันโดดเด่นของเขา ทำให้เอเอฟซีเลือกให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ ด้วยคะแนนสูงถึง 8.7 คะแนน

👑 Hulk is awarded the #ACL2019 Toyota Player of the Week after his Matchday 5️⃣ brace! pic.twitter.com/DSH48YcMxN