ฮังซอไม่ปล่อยว่าง! แข้งเวียดนามเข้าแคมป์เตรียมทีมคัดบอลโลก

ปาร์ค ฮัง ซอ กุนซือทีมชาติเวียดนาม เรียกลูกทีมเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อม เพื่อเตรียมทีมลุยศึกฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบสอง ในเดือนมีนาคม ปีหน้า

เฮดโค้ชชาวเกาหลีใต้เรียกแข้งชุดใหญ่เข้าแคมป์เก็บตัวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา นำโดย เหงียน วาน เกวียต และ เหงียน กวง ไฮ สองนักเตะคนสำคัญ ก่อนวางคิวลับแข้งกับทีมรุ่นอายุไม่เกิน 22 ปี สองนัด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนโปรแกรมฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบสอง ที่จะกลับมาฟาดแข้งอีกครั้งในเดือนมีนาคม ปี 2021

สำหรับ ทีมชาติเวียดนาม ปัจจุบันรั้งจ่าฝูงประจำกลุ่ม G ในศึกฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบสอง ลงสนาม 5 เกม ชนะ 3 เสมอ 2 มี 11 คะแนน มีคิวบุกเยือน มาเลเซีย ในเกมถัดไป แข่งขันในเดือนมีนาคม ปี 2021

The men’s national team began their training camp for the final matches of the World Cup qualifiers Second Round on Sunday. This squad will play 2 friendlies against the U22 national team at TBA dates.



