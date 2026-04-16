อเล็กซ์ แมนนิงเกอร์ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ด้วยวัย 48 ปี

อเล็กซ์ แมนนิงเกอร์ อดีตผู้รักษาประตูอาร์เซนอล, ยูเวนตุส และลิเวอร์พูล เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ด้วยวัย 48 ปี
อดีตนายด่านทีมชาติออสเตรียเสียชีวิตในวันนี้ที่เมืองซัลซ์บวร์กซึ่งเป็นบ้านเกิดของเจ้าตัว โดยตามรายงานของตำรวจท้องถิ่นระบุว่า รถของเขาถูกรถไฟชนขณะข้ามทางรถไฟใกล้กับนูสส์ดอร์ฟ อัม เฮาน์สเบิร์ก
สำหรับ แมนนิงเกอร์ เป็นผู้เล่นชาวออสเตรียคนแรกที่ได้ค้าแข้งในพรีเมียร์ลีก โดยเป็นหนึ่งในขุนพลอาร์เซนอลชุดคว้าดับเบิ้ลแชมป์พรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพ เมื่อฤดูกาล 1997/98
นอกจากนี้ยังเคยคว้าแชมป์เซเรีย อา เมื่อฤดูกาล 2011/12 สมัยอยู่กับยูเวนตุส กระทั่งได้กลับมาอังกฤษอีกครั้งกับลิเวอร์พูล เมื่อฤดูกาล 2016/17 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายก่อนจะแขวนถุงมือ