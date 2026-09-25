อิเนียสต้า ส่งความสุขแฟนบอลไทยเทศกาลวันไหว้พระจันทร์

อันเดรส อิเนียสต้า ตำนานทีมชาติสเปนและบาร์เซโลนา ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ FUN88 ส่งข้อความถึงแฟนบอลชาวไทย เนื่องในเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ พร้อมร่วมส่งต่อความสุขและความปรารถนาดีให้กับแฟนฟุตบอลทั่วประเทศ
เทศกาลไหว้พระจันทร์ถือเป็นหนึ่งในเทศกาลสำคัญของชาวเอเชีย โดยมีพระจันทร์เต็มดวงเป็นสัญลักษณ์ของความสมบูรณ์ ความสุข และการได้ใช้เวลาร่วมกับครอบครัวและคนที่เรารัก ซึ่งในโอกาสพิเศษนี้ อิเนียสต้า ได้ร่วมส่งข้อความถึงแฟนบอลไทย พร้อมชวนทุกคนใช้ช่วงเวลาแห่งความสุขกับครอบครัวและคนใกล้ชิด
สำหรับ อิเนียสต้า ถือเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่ได้รับความนิยมจากแฟนบอลทั่วโลก หลังประสบความสำเร็จอย่างมากตลอดเส้นทางอาชีพ โดยเฉพาะช่วงเวลาที่ค้าแข้งกับ บาร์เซโลนา ซึ่งเจ้าตัวมีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์รายการใหญ่มากมาย รวมถึงความสำเร็จกับทีมชาติสเปนที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลก 2010 และแชมป์ยูโร 2008 กับ 2012
ด้วยภาพลักษณ์ที่เป็นที่ชื่นชอบของแฟนฟุตบอลทั่วโลก อิเนียสต้า จึงเข้ามารับบทบาทแบรนด์แอมบาสเดอร์ ของ FUN88 เพื่อร่วมถ่ายทอดเรื่องราวและความสนุกจากโลกฟุตบอลให้กับแฟนบอลในตลาดต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทย
การส่งความสุขในเทศกาลไหว้พระจันทร์ครั้งนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ อิเนียสต้า ได้ใกล้ชิดกับแฟนบอลไทย พร้อมสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าตัวกับแฟนฟุตบอลในประเทศไทย ซึ่งยังคงติดตามและให้การสนับสนุนอดีตแข้งระดับตำนานรายนี้อย่างต่อเนื่อง
ด้านเพจ Play with FUN, be FUN ยังคงนำเสนอเรื่องราวฟุตบอล คอนเทนต์พิเศษ และกิจกรรมจาก FUN88 รวมถึงเรื่องราวของ อิเนียสต้า เพื่อสร้างสีสันและความสนุกให้กับแฟนบอลไทยอย่างต่อเนื่อง
แฟนบอลสามารถติดตามคอนเทนต์และกิจกรรมพิเศษจาก Play with FUN, be FUN ผ่านช่องทางออนไลน์ของเพจ พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้คอนเซ็ปต์ #PlaywithFUNbeFUN
ขอให้เทศกาลไหว้พระจันทร์ปีนี้เต็มไปด้วยความสุข รอยยิ้ม และช่วงเวลาดี ๆ สำหรับแฟนบอลทุกคน
ติดตามชมวิดีโอดังกล่าวได้ที่ https://www.tiktok.com/@playwithfunbefun/video/7688995469753666836 หรือ https://www.facebook.com/reel/3307519256098134 ได้เลย