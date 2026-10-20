อิเนียสต้ารับบทกรรมการ! ตำนานสเปนให้คะแนนทักษะการจับบอลแฟนบอล FUN88

อันเดรส อิเนียสต้า ตำนานกองกลางทีมชาติสเปนและแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ FUN88 มาร่วมสร้างสีสันให้กับแฟนบอลอีกครั้ง กับกิจกรรมพิเศษที่เจ้าตัวรับหน้าที่ชมคลิปและให้คะแนน ทักษะการจับบอล ของสมาชิก FUN88 ทั่วโลก
ภายในวิดีโอ อิเนียสต้า กล่าวทักทายแฟน ๆ ก่อนจะเริ่มชมคลิปการโชว์ทักษะฟุตบอลจากสมาชิก FUN88 แต่ละคน พร้อมให้คะแนนและแสดงปฏิกิริยาต่อการจับบอลในแต่ละจังหวะ ถือเป็นโอกาสพิเศษที่แฟนบอลได้ให้หนึ่งในนักเตะที่ขึ้นชื่อเรื่องเทคนิคและการควบคุมบอล มาช่วยดูและให้คะแนนสกิลกันแบบใกล้ชิด
“สวัสดีครับทุกคน ผม อันเดรส อิเนียสต้า จาก FUN88 วันนี้ผมจะมาดูและให้คะแนนทักษะการจับบอลของแฟน ๆ FUN88 กัน”
กิจกรรมนี้ไม่ได้มีแค่ความสนุกจากการลุ้นว่าแต่ละคนจะได้รับคะแนนเท่าไร แต่ยังเปิดโอกาสให้แฟนบอลได้แสดงความสามารถและความรักในเกมฟุตบอลผ่านสกิลของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการจับบอลจากลูกโด่ง การควบคุมบอลในพื้นที่แคบ หรือการจับบอลในจังหวะยาก ๆ
อิเนียสต้า ยังทิ้งท้ายชวนแฟน ๆ ให้ติดตาม FUN88 และส่งคลิปโชว์ทักษะฟุตบอลเข้ามาที่หน้าเพจ เพราะครั้งต่อไปอาจเป็นคลิปของคุณที่ถูกเลือกให้เจ้าตัวมาชมและให้คะแนนด้วยตัวเอง
“ติดตาม FUN88 และโชว์สกิลฟุตบอลของคุณเข้ามาในหน้าเพจของเรา บางทีครั้งหน้า ผมอาจจะมาให้คะแนนคุณก็ได้!”
รับชมวิดีโอได้ที่ https://www.tiktok.com/@playwithfunbefun/video/7698380895027301652 หรือ https://www.facebook.com/reel/1634885231611782
แฟนบอลคนไหนมั่นใจใน ทักษะการจับบอล ของตัวเอง เตรียมกล้องให้พร้อม แล้วโชว์ให้เห็นว่าสกิลของคุณจะทำให้ อิเนียสต้า ให้กี่คะแนน!