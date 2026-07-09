อิเนียสต้าฟันธง! เลือก 4 ทีมลุ้นเข้ารอบรองชนะเลิศ ฟุตบอลโลก 2026

อันเดรส อิเนียสต้า อดีตเพลย์เมกเกอร์ทีมชาติสเปน และแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ FUN88 ออกมาวิเคราะห์ศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบก่อนรองชนะเลิศ พร้อมเลือก 4 ทีมที่เขาเชื่อว่าจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
เริ่มจากคู่ระหว่าง ฝรั่งเศส พบ โมร็อกโก ซึ่งถือเป็นการรีแมตช์รอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลก 2022 โดยเมื่อ 4 ปีก่อน “ตราไก่” เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ 2-0 อิเนียสต้า มองว่า แม้ โมร็อกโก จะพัฒนาขึ้นอย่างมาก แต่คุณภาพเกมรุกและประสบการณ์ของ ฝรั่งเศส ยังดูเหนือกว่า ทำให้เขาเลือกให้ทีมแชมป์โลกปี 2018 ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
ส่วนอีกคู่ที่น่าสนใจ สเปน พบ เบลเยียม เป็นการดวลกันของสองทีมชั้นนำจากยุโรป โดย เบลเยียม เพิ่งเรียกความมั่นใจจากการถล่ม สหรัฐอเมริกา 4-1 ขณะที่ สเปน ยังคงโชว์เกมรับอันแข็งแกร่ง หลังเฉือน โปรตุเกส 1-0 และยังไม่เสียประตูให้ทีมใดเลยตลอดทัวร์นาเมนต์ ซึ่ง อิเนียสต้า เชื่อว่าอดีตแชมป์โลกจากบ้านเกิดของเขาจะเบียดคว้าชัยและผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จPlay with FUN, be FUN
สำหรับคู่ อังกฤษ พบ นอร์เวย์ ถือเป็นอีกเกมที่ได้รับความสนใจไม่น้อย หลังทีม “ไวกิ้ง” พลิกล็อกโค่น บราซิล 2-1 จากสองประตูของ เออร์ลิง ฮาลันด์ ขณะที่ อังกฤษ ต้องออกแรงหนักกว่าจะเอาชนะ เม็กซิโก 3-2 แม้เหลือผู้เล่นเพียง 10 คน โดย อิเนียสต้า มองว่า นอร์เวย์ กำลังอยู่ในช่วงที่เต็มไปด้วยความมั่นใจ และมีโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
ปิดท้ายด้วยเกมระหว่าง อาร์เจนตินา พบ สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่ง “ฟ้าขาว” เพิ่งโชว์หัวใจแชมป์ พลิกจากตามหลัง อียิปต์ 0-2 กลับมาแซงชนะ 3-2 ขณะที่ สวิตเซอร์แลนด์ สร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 70 ปี หลังดวลจุดโทษชนะ โคลอมเบีย แม้เกมนี้จะสูสี แต่ อิเนียสต้า เชื่อว่า ลิโอเนล เมสซี่ จะสร้างความแตกต่างและพา อาร์เจนตินา ผ่านเข้ารอบได้
สรุป 4 ทีมที่ อิเนียสต้า เลือกผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลก 2026 ได้แก่ ฝรั่งเศส, สเปน, นอร์เวย์ และ อาร์เจนตินา
แฟนบอลสามารถรับชมบทวิเคราะห์ฉบับเต็มของ อิเนียสต้า ได้ที่
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