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อิเนียสต้าทั่วไทย! ตำนานสเปนจัดกิจกรรมสุดพิเศษช่วงบอลโลก

A. Iniesta
Spain
World Cup

อันเดรส อิเนียสต้า ตำนานกองกลางทีมชาติสเปน และแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ FUN88 สร้างสีสันให้กับบรรยากาศฟุตบอลโลก 2026 ในประเทศไทย ด้วยแคมเปญ “Play with FUN, be FUN” ที่จัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อให้แฟนบอลได้ร่วมสนุกตลอดช่วงการแข่งขัน พร้อมโอกาสลุ้นรับรางวัลและของที่ระลึกมากมาย

หนึ่งในไฮไลต์สำคัญคือกิจกรรม “เกมล่าขุมทรัพย์” ที่มาพร้อมวิดีโอพิเศษจาก อิเนียสต้า ซึ่งออกมาเชิญชวนแฟนบอลชาวไทยร่วมตามหาของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท ผ่านภารกิจและกิจกรรมออนไลน์ที่เปิดให้ร่วมสนุกตลอดช่วงฟุตบอลโลก

สามารถรับชมวิดีโอและติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่


Andrés IniestaFUN88

นอกจากกิจกรรมออนไลน์แล้ว แฟนบอลยังสามารถพบกับ อิเนียสต้า ได้ตามจุดต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ภายใต้แคมเปญ “Play with FUN, be FUN” ที่ถูกนำไปติดตั้งบนรถตุ๊กตุ๊ก รถสามล้อ และสื่อเคลื่อนที่ในหลายพื้นที่ เพื่อร่วมสร้างสีสันและบรรยากาศแห่งความสุขให้กับช่วงฟุตบอลโลก 2026

World Cup
Spain crest
Spain
ESP
Saudi Arabia crest
Saudi Arabia
KSA

อีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจไม่แพ้กันคือการแจกกระเป๋าคอลเลกชันพิเศษ “Play with FUN, be FUN” ซึ่งมาพร้อมภาพของ อิเนียสต้า ในดีไซน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ โดยจะเริ่มแจกให้แฟนบอลในกรุงเทพมหานคร ก่อนขยายกิจกรรมไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้แฟนฟุตบอลได้มีโอกาสรับของที่ระลึกจากแคมเปญแบบไม่มีค่าใช้จ่าย

อิเนียสต้า ระบุว่า แคมเปญดังกล่าวถูกออกแบบขึ้นเพื่อส่งต่อความสนุก ความสุข และบรรยากาศของมหกรรมฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกให้เข้าถึงแฟนบอลชาวไทยมากยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรมที่สามารถเข้าร่วมได้จริงทั้งบนโลกออนไลน์และออฟไลน์

แฟนบอลที่สนใจสามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรม และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://www.facebook.com/IniestaThailand

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Play with FUN, be FUNFUN88


Play with FUN, be FUNFUN88


Play with FUN, be FUNFUN88


Play with FUN, be FUNFUN88






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