อิซัคดวลทีมเก่า! นิวคาสเซิล เปิดรังรับ ลิเวอร์พูล นัดเปิดฤดูกาล

เพจ Play with FUN, be FUN พาแฟนบอลติดตามทุกเรื่องราวจากพรีเมียร์ลีก โดยมี FUN88 ร่วมสนับสนุน พาแฟนบอลจับตาศึกพรีเมียร์ลีก 2026/27 ที่เตรียมเปิดฉากอย่างร้อนแรง เมื่อ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด มีคิวเปิดรัง เซนต์ เจมส์ พาร์ก รับการมาเยือนของ ลิเวอร์พูล ในเกมนัดเปิดฤดูกาล ซึ่งจะลงสนามกันในคืนวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม เวลา 22.30 น.
นี่ถือเป็นหนึ่งในเกมที่ถูกจับตามองมากที่สุดของสัปดาห์แรก เพราะทั้งสองทีมต่างเข้าสู่ฤดูกาลใหม่พร้อมการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดย นิวคาสเซิล จะเริ่มต้นยุคใหม่ภายใต้การคุมทีมของ มัทเธียส ไยส์เซิล ขณะที่ ลิเวอร์พูล ก็เตรียมลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีกนัดแรกภายใต้กุนซือคนใหม่อย่าง อันโดนี อิราโอลา ทำให้เกมนี้ไม่เพียงเป็นการเปิดฤดูกาล แต่ยังเป็นบททดสอบแรกของสองเฮดโค้ชคนใหม่บนเวทีพรีเมียร์ลีกอีกด้วย
ฝั่ง "สาลิกาดง" ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงภายในทีมอย่างมากในช่วงซัมเมอร์ หลังมีผู้เล่นแกนหลักหลายรายย้ายออก ขณะที่สโมสรเลือกเดินหน้าสร้างทีมชุดใหม่ด้วยนักเตะอายุน้อยและการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ ไยส์เซิล จึงมีภารกิจสำคัญในการนำแนวทางฟุตบอลที่เน้นความเข้มข้นและการเพรสซิ่งเข้ามาสร้างเอกลักษณ์ให้ทีมชุดใหม่
อย่างไรก็ตาม การได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลในถิ่น เซนต์ เจมส์ พาร์ก ตั้งแต่นัดแรกอาจเป็นหนึ่งในข้อได้เปรียบสำคัญของ นิวคาสเซิล เพราะบรรยากาศในบ้านของ "ทูน อาร์มี่" มักสร้างแรงกดดันให้ทีมเยือนได้เสมอ และที่น่าสนใจคือ นิวคาสเซิล ไม่แพ้ในเกมเปิดฤดูกาลมาแล้ว 4 ครั้งติดต่อกัน
ขณะที่ ลิเวอร์พูล ก็กำลังเริ่มต้นบทใหม่เช่นเดียวกัน หลังแต่งตั้ง อันโดนี อิราโอลา เข้ามารับตำแหน่งเฮดโค้ช โดยเกมที่ เซนต์ เจมส์ พาร์ก จะเป็นเกมแข่งขันอย่างเป็นทางการนัดแรกของเขากับ "หงส์แดง" และถือเป็นบททดสอบทันทีว่าระบบฟุตบอลที่เน้นความเร็วและการเล่นเกมรุกของกุนซือชาวสเปนจะสามารถรับมือกับบรรยากาศสุดเดือดของพรีเมียร์ลีกได้มากน้อยแค่ไหน
นอกจากนี้ เกมดังกล่าวยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่แฟนบอลให้ความสนใจเป็นพิเศษ หลัง อเล็กซานเดอร์ อิซัค เตรียมกลับมาเยือนถิ่นเก่าในฐานะนักเตะ ลิเวอร์พูล หลังย้ายออกจาก นิวคาสเซิล ด้วยค่าตัวสูงถึง 125 ล้านปอนด์ ทำให้การกลับมาเยือน เซนต์ เจมส์ พาร์ก ครั้งนี้น่าจะเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก่อนเกม
สำหรับ นิวคาสเซิล เกมนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการประกาศให้แฟนบอลเห็นว่า ทีมยุคใหม่ภายใต้ ไยส์เซิล พร้อมเดินหน้าไปในทิศทางใด ขณะที่ ลิเวอร์พูล ก็ต้องการเริ่มต้นยุคของ อิราโอลา ด้วยผลการแข่งขันที่ดีที่สุด และการต้องออกมาเยือนหนึ่งในสนามที่มีบรรยากาศร้อนแรงที่สุดของอังกฤษตั้งแต่นัดแรก ยิ่งทำให้เกมนี้มีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่า
เมื่อเสียงนกหวีดแรกดังขึ้นที่ เซนต์ เจมส์ พาร์ก จึงไม่ใช่เพียงเกมเปิดฤดูกาลธรรมดา แต่เป็นการเปิดฉากของสองทีมที่กำลังเขียนบทใหม่ให้กับตัวเอง และทั้ง นิวคาสเซิล กับ ลิเวอร์พูล ต่างมีเป้าหมายที่จะเริ่มต้นซีซั่นด้วยสามคะแนนเต็ม
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