อาเรโอลาเสียบ! กูร์ตัวส์หลุดโผมาดริดชุดดวลกรานาด้า

ธิโบต์ กูร์ตัวส์ ไม่มีชื่ออยู่ในทีมชุดลงแข่งขันกับกรานาด้า ในลาลีกา สุดสัปดาห์นี้ หลังจากที่เพิ่งโดนเปลี่ยนตัวออกในเกมยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก นัดล่าสุด

มือกาวชาวเบลเยียมตกเป็นข่าวลืออย่างหนักว่าเป็นโรคเครียด หลังจากที่ทำผลงานได้ไม่ดีนักในระยะหลัง ก่อนที่สโมสรจะออกมาปฏิเสธหนักแน่นว่าเขาเพียงมีอาการกระเพาะอักเสบเท่านั้น

จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้กูร์ตัวส์ไม่มีชื่ออยู่ในเกมเปิดรังซานติอาโก้ เบร์นาเบว พบกรานาด้า วันเสาร์นี้ โดยจะเปิดทางให้ อัลฟงส์ อาเรโอลา ลงเฝ้าเสาแทน

ขณะเดียว วินิซิอุส จูเนียร์ และลูคัส บาสเกซ ที่ได้ลงเล่นในเกมยุโรปเมื่อกลางสัปดาห์ ก็ไม่มีชื่อในนัดนี้เช่นกัน เพื่อเปิดทางให้ฮาเมส โรดริเกวซ, แกเร็ธ เบล และโรดรีโก้ ได้กลับมาลงเล่นอีกครั้ง

