อาร์เซนอล แถลงปมไร้ชื่อ โอซิล ดวล เชฟฯ ยูฯ

อาร์เซนอล แถลงยืนยัน เมซุต โอซิล ไม่มีชื่ออยู่ในเกมลงเล่นเกม เอฟเอ คัพ รอบ 8 ทีม กับ เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด เพราะมีปัญหาบาดเจ็บรบกวน

กองกลางชาวเยอรมันได้รับบาดเจ็บหลังจนไม่ได้ลงซ้อมตั้งแต่เมื่อวานนี้ นั่นทำให้เขาต้องพลาดร่วมทีมไปในเกมนี้โดยปริยาย

🗞 Update on @MesutOzil1088



Mesut missed training yesterday due to a slight back injury, so he is not in today's matchday squad.#EmiratesFACup pic.twitter.com/eIRizap3Qx