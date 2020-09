อาร์เซนอลโล่ง! เซบาญอสโพสต์เคลียร์ใจเอ็นเคเทียห์เรียบร้อย

ดานี เซบาญอส กองกลางอาร์เซนอล โพสต์ภาพลงสตอรีของอินสตาแกรม เพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาได้เคลียร์ปัญหากับเอ็ดดี้ เอ็นเคเทียห์ เรียบร้อยแล้ว

สองผูัเล่นปืนใหญ่เกือบมีเรื่องทะเลาะกันในการวอร์มอบอุ่นร่างกายก่อนเกมนัดเปิดสนามพรีเมียร์ลีกเอาชนะฟูแลมไป 3-0 โดยที่ทางทั้งสองคนมีชื่อออกสตาร์ทเป็นตัวสำรองในเกมนี้

โดยมีคลิปวิดีโอจังหวะที่นักเตะอาร์เซนอลกำลังจับกลุ่มเคาะบอลกันอยู่ โดยเป็น เซบาญอส ที่ไปเข้าหนักใส่ เอ็นเคเทียห์ ก่อนมีการกระทบกระทั่งพร้อมมีปากเสียงกันเล็กน้อย ก่อนที่ในจังหวะต่อมา เอ็นเคเทียห์ จะหวดบอลอัดใส่ดาวเตะสแปนิช ทำให้สถานการณ์ปะทุขึ้นอีกครั้ง ก่อนที่ทั้งคู่จะ เซอัด โคลาซินัช และสตาฟฟ์จะมาจับแยกออกจากกัน

You don't see this every day 👀



Dani Ceballos and Eddie Nketiah got into a heated exchange during a pre-match training routine 👜 pic.twitter.com/u1qMPuZ8Ux