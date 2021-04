อาร์เซนอลเฮ'เจ้าหนูบาโลกัน'เซ็นสัญญาใหม่

อาร์เซนอล แถลงยืนยัน โฟลาริน บาโลกัน ต่อสัญญากับสโมสรถึงปี 2025 แล้ว

ก่อนหน้านี้ กองหน้าวัย 19 ทำท่าว่าจะโบกมือลาไอ้ปืนใหญ่ หลังสัญญาของเขาจะหมดลงในซัมเมอร์นี้ ท่ามกลางข้อเสนอจากสโมสรในยุโรปกว่า 10 แห่งที่ถูกยื่นเข้ามาให้เขาพิจารณา

🔐 @fbalogun67 is here to stay!



Our @ArsenalAcademy graduate has signed a new long-term contract with the club ✍️