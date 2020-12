อาร์เซนอลยิ้ม'ปาร์เตย์'กลับมาซ้อมแล้ว

โธมัส ปาร์เตย์ มิดฟิลด์อาร์เซนอล สลัดอาการบาดเจ็บกลับมาลงซ้อมแล้ว มีลุ้นคืนสนามช่วยทีมในเร็ว ๆ นี้

กองกลางทีมชาติกานาได้รับบาดเจ็บในเกมบุกแพ้ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ 0-2 เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา โดยวันนั้นเขาถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ช่วงท้ายครึ่งแรก

👋 Back outside@Thomaspartey22 hard at work in an individual session at Colney today 💪 pic.twitter.com/QSWGPFtXR5