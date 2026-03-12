อารมณ์พาไป! เนโต้ขอโทษผลักเด็กเก็บบอลเกมพ่ายเปแอสเช

เปโดร เนโต้ แนวรุก เชลซี ให้สัมภาษณ์หลังเกม พร้อมกล่าวขอโทษเด็กเก็บบอลที่โดนเขาผลักท้ายเกมที่พ่าย ปารีส แซงต์-แชร์กแมง 5-2
ทัพสิงห์บลูส์ บุกเยือน ปาร์ค เดอ แปรงซ์ และสู้ได้อย่างสูสีจนกระทั่ง ฟิลิป ยอร์เกนเซน จ่ายบอลพลาดจนโดนตัด และ วิตินญา ยิงประตูนำ 3-2 และเจ้าถิ่นรัวเพิ่มสองประตูท้ายเกม
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงทดเวลา ตอนที่เด็กเก็บบอลพยายามดึงช้าไม่ส่งบอลให้ทำให้โดน เนโต้ ผลักไปกระแทกเก้าอี้และล้มลงไป ทำให้มีการชุลมุนเล็กน้อย ก่อนจบเกม
“ผมอยากจะกล่าวขอโทษเด็กเก็บบอล ผมได้พูดคุยกับเขาไปแล้ว” เนโต้ เผยกกับ TNT Sports
“เรากำลังจะแพ้ และมันเป็นอารมณ์ร่วมในเกมที่ผมอยากนำบอลกลับมาให้เร็วที่สุด ผมเลยผลักเขาไปเล็กน้อย
“ผมไม่ใช่คนแบบนี้ มันเป็นอารมณ์ปะทุในช่วงเวลานั้น และผมอยากจะขอโทษ ผมได้มอบเสื้อของผมให้เขาไปด้วย ผมขอโทษจริง ๆ ผมรู้สึกว่าผมต้องขอโทษเขา
“ภาษาฝรั่งเศสของผมไม่ค่อยดีนัก แล้ว วิตินญา ก็เข้ามาและบอกกับเด็กว่าผมไม่ใช่คนแบบนั้น
“ท้ายที่สุดเด็กคนนั้นหัวเราะและ ผมได้มอบเสื้อให้เขาไป ผมบอกขอโทษไป 35 ครั้งได้ เขาเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้น และพอใจที่เรื่องราวจบลง”