อายุแค่ตัวเลข! คิง คาซู ขึ้นแท่นแข้งแก่สุดลงสนามในเจลีก

คาซูโยชิ มิอุระ กองหน้าระดับตำนานของ โยโกฮามา เอฟซี ขึ้นแท่นกลายเป็นนักเตะอายุมากที่สุดที่ลงสนามในเจลีกด้วยวัย 53 ปี

คิง คาซู ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับโยโกฮามา เอฟซี ในเกมเจ 1 ลีกที่ทีมบุกไปเยือนคาวาซากิ ฟรอนตาเล ในวันนี้ แต่ทว่าต้นสังกัดของเขาเป็นฝ่ายบุกไปพ่าย 2-3

และด้วยการลงสนามในวันนี้ทำให้ มิอุระ สร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นนักเตะอายุมากที่สุดในที่ลงสนามในเจลีกด้วยวัย 52 ปีกับ 210 วัน แซงหน้าสถิติเดิมของ มาซาชิ มาคายามา ที่เป็นเจ้าของสถิติก่อนหน้าด้วยวัย 45 ปี 2 เดือน 1 วัน

