อาดิดาส เปิดตัวรองเท้าฟุตบอล Predator 94 Reverse และ ลูกฟุตบอล FIFA World Cup™ Mash-Up Ball

อาดิดาสฟุตบอล เปิดตัว Predator 94 Reverse พร้อมกับลูกฟุตบอล World Cup Mash-Up นำทั้งรองเท้าฟุตบอลและลูกฟุตบอลจากปี 1994 กลับคืนสู่ยุคปัจจุบัน พร้อมผสมผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยได้อย่างลงตัว
ก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 1994 ที่สหรัฐอเมริกา อาดิดาส ได้เปิดตัวรองเท้าฟุตบอล Predator 94 ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยในตอนนี้ อาดิดาส ได้ปรับโฉมใหม่ด้วยการสลับสีดั้งเดิมและใช้สีขาวเป็นสีหลักของรองเท้า ตกแต่งด้วยแถบ 3 เส้นสีดำ บนผิวรองเท้าที่มีลักษณะคล้ายกับเกล็ดหนังของจระเข้ ซึ่งมีการเสริมด้วยวัสดุสำหรับช่วยยึดเกาะกับลูกฟุตบอลอยู่ทั่วทั้งตัวรองเท้าตามแบบฉบับดั้งเดิมเมื่อปี 1994 ส่วนเชือกรองเท้าและโลโก้ของ PREDATOR ก็มีการออกแบบด้วยสีขาวไปในทิศทางเดียวกัน ปิดท้ายด้วยโลโก้อาดิดาสสีแดงที่อยู่ตรงส้นเท้า ซึ่งตัดกับรองเท้าฟุตบอลคู่นี้ได้อย่างสวยงาม
ส่วนชุดพื้นรองเท้าก็มีการนำเทคโนโลยี POWERSPINE กลับมาใช้ โดยมีการออกแบบด้วยสีขาวล้วน เพื่อให้ดูสวยงามและดูสะอาดตา และยังมีคุณสมบัติที่โดดเด่นก็คือ โครงสร้างของชุดพื้นที่มีน้ำหนักเบา เสริมความมั่นคงให้กับบริเวณฝ่าเท้า และเพิ่มพลังการยิง รวมถึงความแม่นยำในการทำประตูในทุกจังหวะอีกด้วย จึงสามารถนำไปใช้ในการแข่งขันฟุตบอลยุคปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์แบบ
นอกเหนือจากรองเท้าฟุตบอล Predator 94 Reverse แล้ว อาดิดาส ยังใช้โอกาสนี้ในการเปิดตัวลูกฟุตบอล FIFA World Cup™ Mash-Up ของสะสมที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างการแข่งขันของหลาย ๆ ยุคสมัยไว้ด้วยกัน โดยตัวลูกฟุตบอลถูกออกแบบด้วยสีขาวแบบด้าน โดยตัดกับลวดลายและโลโก้สีดำที่มีความเงางาม ส่วนลายกราฟิกบนลูกฟุตบอลก็มีการนำมาจากลูกฟุตบอลที่ใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 1994 ที่สหรัฐอเมริกา มาผสมผสานกับลายและโลโก้ trefoil จากลูกฟุตบอลของปี 1986 ที่เม็กซิโก นอกเหนือจากนี้ ก็ยังมีลายกราฟิกของใบเมเปิ้ล ดวงดาว และลวดลายสไตล์เม็กซิกัน ที่มาจากสัญลักษณ์ของทั้ง 3 ชาติที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ได้แก่ แคนาดา เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา ทำให้ลูกฟุตบอลรุ่นนี้โดดเด่นด้วยโทนขาว-ดำที่ให้ความรู้สึกทั้งย้อนยุคและร่วมสมัยในเวลาเดียวกัน
ทั้งรองเท้าฟุตบอล Predator 94 Reverse และ ลูกฟุตบอล FIFA World Cup™ Mash-Up ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของฟุตบอลตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน จนถึงอนาคต โดยเชื่อมโยงมรดกของการแข่งขัน FIFA World Cup™ ที่เคยจัดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือ กับความตื่นเต้นที่กำลังก่อตัวขึ้นก่อนศึกฟุตบอลโลกครั้งต่อไปซึ่งจะกลับมาจัดบนภาคพื้นทวีปแห่งนี้อีกครั้ง ยิ่งไปกว่านั้น ลูกฟุตบอล Mash-Up จะถูกนำมาใช้ในการแข่งขันทีมชาติ ระหว่างวันที่ 23–31 มีนาคมนี้อีกด้วย
รองเท้าฟุตบอล Predator 94 Reverse และลูกฟุตบอล FIFA World Cup™ Mash-Up จะวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป ในราคา 12,000 บาท และ 6,000 บาท (ตามลำดับ) ที่ร้านอาดิดาส แบรนด์ เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์, อาดิดาส แอปพลิเคชัน, อาดิดาส ออนไลน์ สโตร์ www.adidas.co.th ช่องทาง LINE: @adidasthailand และร้านอาริ ฟุตบอล