อาชีพก้าวหน้า! อิคาร์ดี้เปิดใจย้ายซบเปแอสเช

เมาโร อิคาร์ดี้ ดาวยิงตัวใหม่ของ ปารีส แซงต์ แชร์กแมง เปิดใจ การย้ายมาเล่นในถิ่น ปาร์ค เดอ แปร็ง คือความก้าวหน้าในอาชีพของเขา

กองหน้าเลือดฟ้าขาวหมดอนาคตกับ อินเตอร์ มิลาน หลังไม่อยู่ในแผนการทำทีมของ อันโตนิโอ คอนเต้ ดังนั้นเจ้าตัวจึงตัดสินใจย้ายมาเล่นกับเปแอสเช ด้วยสัญญายืมตัว 1 ฤดูกาล พ่วงอ็อปชันซื้อขาดในราคา 70 ล้านยูโร

"ผมมีความสุขมาก" อิคาร์ดี้ กล่าวผ่าน PSG TV

🆕📝 Paris Saint-Germain is pleased to announce the signing of @MauroIcardi.



The 26-year-old Argentine striker joins the club on a one-season loan until 30 June 2020 with a purchase option.



He is the 16th player from Argentina in the history of the club.



❤️💙 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/FCnHPSBMOr