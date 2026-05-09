อัสสัมชัญ ศรีราชา - มัธยมตากสินระยอง ลุ้นตั๋วสองรุ่น GLO Cup 2026 ภาคตะวันออก ได้ 8 ทีมสุดท้าย

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 8 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รายการ GLO Cup 2026 รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และ 15 ปี ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) เดินหน้าเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ โซนภาคตะวันออก ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2569 โดยได้ครบทั้ง 8 ทีมสุดท้ายของทั้งสองรุ่นเป็นที่เรียบร้อย หลังเกมรอบ 16 ทีมเต็มไปด้วยความเข้มข้นและหลายคู่ต้องลุ้นกันถึงช่วงดวลจุดโทษ
ในรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี อัสสัมชัญ ศรีราชา รองแชมป์เก่าระดับประเทศยังคงโชว์ฟอร์มสมราคา ไล่ถล่ม บ้านคลอง 10 เอฟซี 4-0 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้อย่างแข็งแกร่ง เช่นเดียวกับ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ที่โชว์เกมรุกดุดันเอาชนะ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ A U13 3-0
ขณะที่สองเกมสุดสูสีอย่าง นครนนท์วิทยา 5 ยูไนเต็ด พบ จีพี กาญจน์ และ ปลวกแดง ยูไนเต็ด พบ สนามชัยเขต ซอคเกอร์สคูล ต้องตัดสินกันด้วยการดวลจุดโทษ ก่อนที่ จีพี กาญจน์ และ ปลวกแดง ยูไนเต็ด จะเป็นฝ่ายคว้าชัยผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จ
ด้าน เดอะแรบบิท จูเนียร์, โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา, สปอร์ติ้งไทยแลนด์ U13 และ พัทยา ยูไนเต็ด ต่างเก็บชัยชนะได้ตามเป้า ทำให้ทั้ง 8 ทีมยังคงอยู่บนเส้นทางลุ้นแชมป์ภาคตะวันออกและตั๋วรอบชิงแชมป์ประเทศไทย
สรุปทีมผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้าย รุ่น U13
อัสสัมชัญ ศรีราชา
จีพี กาญจน์
ปลวกแดง ยูไนเต็ด
เดอะแรบบิท จูเนียร์
โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา
สปอร์ติ้งไทยแลนด์ U13
พัทยา ยูไนเต็ด
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
ส่วนการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ยังคงเข้มข้นไม่แพ้กัน โดย อัสสัมชัญ ศรีราชา โชว์ฟอร์มร้อนแรงถล่ม วังน้ำเย็น อคาเดมี่ 6-1 ขณะที่ รองแชมป์เก่าระดับประเทศอย่าง โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ก็ยังรักษามาตรฐานยอดเยี่ยม ไล่อัด สปอร์ติ้งไทยแลนด์ U15 5-0 ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้อย่างสวยงาม
อีกทีมที่ทำผลงานโดดเด่นคือ เอสที ฟุตบอล ที่ระเบิดฟอร์มโหดยิง 9 ประตูใส่ พนัสพิทยาคาร ขณะที่ ราชนาวี เอฟซี และ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา A ต่างคว้าชัยขาดลอยเช่นกัน
ด้านคู่ระหว่าง สมุทรปราการจูเนียร์ยูไนเต็ด กับ เนวี่ เอฟซี อคาเดมี่ U15 ต้องลุ้นกันถึงฎีกาหลังเสมอในเวลา 0-0 ก่อนที่ เนวี่ เอฟซี อคาเดมี่ U15 จะเฉือนชนะในการดวลจุดโทษ 3-2 ผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้ายได้แบบสุดระทึก
สรุปทีมผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้าย รุ่น U15
อัสสัมชัญ ศรีราชา
พีเค เอฟซี
ราชนาวี เอฟซี
เอสที ฟุตบอล
เนวี่ เอฟซี อคาเดมี่ U15
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ A U15
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา A
สำหรับการแข่งขันรอบ 8 ทีมสุดท้าย ไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศของ GLO Cup 2026 โซนภาคตะวันออก จะมีขึ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2569 เพื่อค้นหา 4 ทีมสุดท้ายของแต่ละรุ่นผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทย รวมถึงหาแชมป์โซนภาคตะวันออกทีมแรกของรายการ และการประกาศผล GLO STAR ของภาคด้วย
โดยการแข่งขันรอบน็อกเอาต์จะมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook และ YouTube : GLO Cup ให้แฟนบอลได้ติดตามชมอย่างใกล้ชิด