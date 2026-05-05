อัสสัมชัญ ศรีราชา เปิดโหดทั้ง U13-U15 ถล่มคู่แข่งยับ ศึก GLO Cup 2026 รอบคัดเลือกภาคตะวันออก วันแรก

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 8 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รายการ GLO Cup 2026 รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และ 15 ปี ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) เปิดฉากการแข่งขันรอบคัดเลือกสนามที่ 3 โซนภาคตะวันออก อย่างเป็นทางการที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 โดยในวันแรกของการแข่งขันมีหลายทีมโชว์ฟอร์มโดดเด่น พร้อมคว้าแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบน็อคเอาต์ได้สำเร็จ
สำหรับการแข่งขันรอบแรกของทั้งสองรุ่น มีทีมเข้าร่วมแข่งขันรุ่นละ 48 ทีม แบ่งออกเป็น 16 กลุ่ม กลุ่มละ 3 ทีม แข่งขันแบบพบกันหมด โดยทีมแชมป์กลุ่มจะผ่านเข้าสู่ รอบ 16 ทีมสุดท้าย ก่อนแข่งขันกันในระบบน็อกเอาต์จนได้แชมป์ของภูมิภาค โดยทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ 4 ทีมสุดท้ายของโซนภาคตะวันออกในแต่ละรุ่น จะคว้าสิทธิ์ผ่านเข้าสู่ รอบชิงแชมป์ประเทศไทย
การแข่งขันในวันแรกแต่ละรุ่นลงสนามกัน 6 กลุ่ม ซึ่งในรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี อัสสัมชัญ ศรีราชา รองแชมป์เก่าระดับประเทศโชว์ฟอร์มร้อนแรง ยิงรวม 2 นัดถึง 25 ประตู จับมือ จีพี กาญจน์ เป็นสองทีมที่คว้าชัยรวดผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ ขณะที่กลุ่มอื่น ๆ ต้องลุ้นกันเข้มข้น หลายกลุ่มตัดสินกันด้วยแต้มเดียวและลูกได้เสีย
ส่วนในรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี อัสสัมชัญ ศรีราชา รุ่นพี่โชว์ฟอร์มร้อนแรงไม่แพ้รุ่นน้อง กดรวม 11 ประตูจาก 2 นัด คว้าชัยรวดทะลุเข้ารอบน็อกเอ้าต์ ขณะที่ ราชนาวี เอฟซี เบียดเอาชนะตัวแทนภาคปีที่แล้วอย่าง พลูตาหลวงวิทยา เข้ารอบแบบหวุดหวิด ส่วนกลุ่ม B สุดเข้มข้น บ้านคลองมือไทร กับ วังน้ำเย็น มีทุกอย่างเท่ากันทั้งคะแนน ลูกได้เสีย และประตูได้ ก่อนที่ วังน้ำเย็น จะจับสลากคว้าตั๋วเข้ารอบไปครอง
สรุปทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบน็อคเอาต์ในวันแรก
รุ่น U13
บ้านคลอง 10 เอฟซี
อัสสัมชัญ ศรีราชา
นครนนท์วิทยา 5 ยูไนเต็ด
จีพี กาญจน์
ปลวกแดง ยูไนเต็ด
สนามชัยเขต ซอคเกอร์สคูล
รุ่น U15
อัสสัมชัญ ศรีราชา
วังน้ำเย็น อคาเดมี่
เบญจมฯ อคาเดมี่
พีเค เอฟซี
ราชนาวี เอฟซี
นิวโฮม เอฟซี
สำหรับการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มของโซนภาคตะวันออก จะยังคงดำเนินต่อเนื่องอีก 2 วัน ในวันที่ 6–7 พฤษภาคม 2569 เพื่อคัดเลือกให้ได้ 16 ทีมสุดท้ายในแต่ละรุ่น ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบน็อกเอาต์ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 9–10 พฤษภาคม 2569
ขณะที่ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 จะมีการคัดเลือกนักเตะเยาวชนในโครงการ GLO STAR ของโซนภาคตะวันออก เพื่อเฟ้นหาดาวรุ่งที่มีศักยภาพ ลุ้นโอกาสไปฝึกฟุตบอลที่ประเทศญี่ปุ่น และต่อยอดสู่เวทีระดับประเทศในอนาคต
โดยการแข่งขันในรอบน็อกเอาต์จะมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook และ YouTube : GLO Cup ให้แฟนบอลได้ติดตามชมอย่างใกล้ชิด
#GLOCup2026 #GLOSTAR #โอกาสที่เกิดขึ้นได้จริง #ฟุตบอลเยาวชนไทย