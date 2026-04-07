อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด แชมป์เก่าเปิดสวย! พระแม่มารีฯ , นนทบุรีฯ เข้ารอบ 2 รุ่น ศึก GLO Cup 2026 รอบคัดเลือก กทม. วันแรก

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 8 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รายการ GLO Cup 2026 รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และ 15 ปี ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) เปิดฉากการแข่งขันรอบคัดเลือกภูมิภาคแรก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างเป็นทางการ ที่สนามกีฬาสถาบันพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2569 โดยในวันแรกของการแข่งขันมีหลายทีมโชว์ผลงานโดดเด่น พร้อมคว้าตั๋วผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ได้สำเร็จ
สำหรับการแข่งขันรอบแรกของทั้งสองรุ่นมีทีมเข้าร่วมแข่งขัน รุ่นละ 48 ทีม แบ่งออกเป็น 16 กลุ่ม กลุ่มละ 3 ทีม แข่งขันแบบพบกันหมด โดยทีมแชมป์กลุ่มจะผ่านเข้าสู่ รอบ 16 ทีมสุดท้าย ก่อนแข่งขันกันในระบบ น็อกเอาต์ เพื่อหาแชมป์ของภูมิภาค โดยทีมที่ผ่านเข้าสู่ รอบก่อนรองชนะเลิศ 8 ทีมสุดท้าย ของโซนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะคว้าสิทธิ์ผ่านเข้าสู่ รอบชิงแชมป์ประเทศไทย
การแข่งขันในวันแรกแต่ละรุ่นลงสนามกัน 6 กลุ่ม ซึ่งในรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี แชมป์เก่าจากปีที่ผ่านมาอย่าง อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด ยังรักษามาตรฐานได้อย่างยอดเยี่ยม สมราคาทีมเต็งของรายการ หลังเอาชนะ การท่าเรือ เอฟซี U13 ทั้งทีม A และทีม B คว้าแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จ
ขณะที่ทีมตัวแทนภาคจากปีที่แล้วอย่าง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร และ พระแม่มารีสาทร ก็ยังโชว์ฟอร์มแข็งแกร่ง เก็บชัยชนะทั้งสองนัดผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ตามความคาดหมาย
ส่วนในรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี เกิดผลการแข่งขันที่น่าสนใจ เมื่อ ราชวินิตบางเขน ตัวแทนภาคกรุงเทพฯจากปีที่ผ่านมา พลาดท่าให้กับ นนทบุรี จูเนียร์ ที่โชว์ฟอร์มร้อนแรงคว้าชัยชนะทั้งสองนัด ผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ไปแทน พร้อมกับทีมน้องในรุ่น U13 ของสโมสรเดียวกัน
ด้าน พระแม่มารีสาทร ยังทำผลงานยอดเยี่ยมต่อเนื่อง หลังสามารถผ่านเข้ารอบได้ทั้งสองรุ่นเช่นกัน
สรุปทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ในวันแรก
รุ่น U13
อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด
โรงเรียนโสมาภาพัฒนา
นนทบุรี จูเนียร์ U13
โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เอ็มพี ยูไนเต็ด
พระแม่มารีสาทร
รุ่น U15
พระแม่มารีสาทร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)
นนทบุรี จูเนียร์
โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์
โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
บัวแก้วเกษร U15
สำหรับการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มของรอบคัดเลือก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะยังคงดำเนินต่อเนื่องอีก 2 วัน ในวันที่ 8–9 เมษายน 2569 เพื่อคัดเลือกให้ได้ 16 ทีมสุดท้ายในแต่ละรุ่น ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบน็อกเอาต์ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 11–12 เมษายน 2569
โดยการแข่งขันในรอบน็อกเอาต์จะมีการ ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook และ YouTube : GLO Cup ให้แฟนบอลได้ติดตามชม
ขณะที่ในวันที่ 10 เมษายน 2569 จะมีการคัดเลือกนักเตะเยาวชนในโครงการ GLO STAR ของโซนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อค้นหาดาวรุ่งที่มีศักยภาพ ลุ้นโอกาสไปฝึกฟุตบอลที่ประเทศญี่ปุ่น และพัฒนาฝีเท้าสู่การเป็นกำลังสำคัญของวงการฟุตบอลไทยในอนาคต.
#GLOCup2026 #GLOSTAR #โอกาสที่เกิดขึ้นได้จริง #ฟุตบอลเยาวชนไทย