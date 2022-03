อันเชล็อตติเฉ่งสื่อดังหั่น'กูร์ตัวส์'หลุดโผ 10 ยอดโกลโลก

คาร์โล อันเชล็อตติ กุนซือของเรอัล มาดริด ออกโรงเฉ่ง Four Four Two แม็กกาซีนเล่มดังว่า ควรคืนบัตรสื่อมวลชน หลังตัดชื่อ ติโบต์ กูร์ตัวส์ ออกจากลิสต์ 10 ผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลก

Four Four Two ได้คัด 10 นายด่านที่ดีที่สุดในโลก ณ เวลานี้ โดยเลือก เอดูอาร์ เมนดี้ มือกาวจากเชลซี เป็นอันดับ 1 ตามมาด้วย ดาบิด เด เคอา และมานูเอล นอยเออร์ แต่ที่น่าแปลกใจคือกลับไม่มีชื่อของนายทวารเบลเยียมอยู่ในลิสต์

"มันไร้สาระ อย่าถามผมว่าผมคิดอย่างไรกับกูร์ตัวส์" โค้ชชาวอิตาเลียน กล่าว

"สำหรับผม เขาคือผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลก แต่ผมลำเอียงนะ ดานี การ์บาฆัล และแฟร์กล็องด์ เมนดี้ ก็อยู่ในสถานะเดียวกัน"

"ถ้าคุณพูดกับกูร์ตัวส์แบบนั้น คุณควรคืนบัตรสื่อมวลชนนะ"

สำหรับ กูร์ตัวส์ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในซีซันนี้ หลังเก็บไป 16 คลีนชีต จาก 38 เกมในทุกรายการ และเสียไป 29 ประตู