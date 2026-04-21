อันดับ 9 เอเชีย! ชบาแก้ว ขยับรั้งที่ 50 ฟีฟ่าแรงกิ้ง

สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่า ประกาศผลการจัดอันดับโลก ของฟุตบอลหญิง FIFA World Ranking อย่างเป็นทางการ โดย ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ขึ้นมารั้งอันดับ 50 ของโลก
เดิม ทัพสาว ชบาแก้ว รั้งอยู่อันดับ 52 ของโลก ก่อนลงทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการ FIFA Series 2026 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อช่วงวันที่ 9-15 เมษายน 2569 ณ ราชบุรี สเตเดียม จังหวัดราชบุรี ที่ผ่านมา ซึ่งสามารถเอาชนะ นิวแคลิโดเนีย 4-0 และ ชนะ ดีอาร์ คองโก 2-0 คว้าแชมป์รายการนี้ได้สำเร็จ
ทำให้ปัจจุบันจากเดิมมีคะแนนสะสมอยู่ 1476.89 คะแนน เพิ่มขึ้นมา 1.2 คะแนน รวมเป็น 1478.09 คะแนน ขึ้นมา 2 อันดับ รั้งอยู่ที่อันดับ 50 ของโลก และเป็นอันดับ 9 ของทวีปเอเชีย
สำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย จะเตรียมวางแผนเก็บตัวในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายน เพื่อเตรียมความพร้อมของทีม ก่อนลุยศึกเอเชียน เกมส์ 2026 ที่ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงเดือนกันยายนนี้ ต่อไป