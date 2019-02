ออสเตรเลียล้มแผนเก็บตัว U23 ในไทย กดดันปล่อยตัวฮาคีม

สมาคมฟุตบอลออสเตรเลีย แถลงยกเลิกแผนการเก็บตัวทีมชาติชุดอายุต่ำกว่า 23 ปีในปีะเทศไทย หลัง ฮาคีม อัล อาไรบี ยังคงถูกกักตัวอยู่

จากแถลงการดังกล่าว "จิงโจ้น้อย" มีแผนจะมาเก็บตัวในกรุงเทพมหานครในช่วงเดือนมีนาคม รวมไปถึงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติจีน เพื่อเป็นการเตรียมทีมสำหรับรอบคัดเลือกของ AFC U23 2020 ที่จะจัดขึ้นในกัมพูชา ช่วงเดือนเดียวกัน แต่ล่าสุดแผนการดังกล่าวได้ยกเลิกไป เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเรียกร้องให้ ฮาคีม อัล อาไรบี ได้กลับสู่ออสเตรเลียโดยเร็ว

"ปีที่แล้ว ฝ่ายงานทีมชาติได้วางแผนจะเล่นเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติจีนที่กรุงเทพฯ โดยเป็นส่วนสำคัญของการเตรียมตัวสำหรับ AFC U23 Championship 2020 รอบคัดเลือกที่จะจัดขึ้นในกัมพูชา ช่วงเดือนมีนาคมนี้" เกรแฮม อาร์โนลด์ กุนซือทีมชาติออสเตรเลียทั้งชุดใหญ่และ U23 กล่าวผ่านแถลง

"หลังกลับมาจากเอเชียน คัพ ที่ผ่านมา เราพิจารณาแผนงานของเราใหม่ จากสถานการณ์ที่ฮาคีม อัล-อาไรบี นักฟุตบอลชาวออสเตรเลีย ยังถูกกักตัวไว้ในเรือนจำที่ไทย

"เรากำลังวางแผนการเข้าแคมป์ก่อนทัวร์นาเมนต์ใหม่ที่ประเทศอื่นในเอเชีย

"ทีมชาติออสเตรเลีย เป็นหนึ่งเดียวกันในการสนับสนุน ฮาคีม อัล-อาไรบี และเราขอให้ทุกคนเดินหน้าเรียกร้องให้ปล่อยตัวเขาต่อไป"

