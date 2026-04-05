Brazil v Germany: Semi Final - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport
พีรวิชญ์ พิริยะธนวัฒน์

ออสการ์ ประกาศแขวนสตั๊ดในวัย 34 ปี หลังมีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจ

ย้อนกลับไปในเดือนพฤศจิกายน 2025 ดาวเตะแซมบ้า เกิดวูบหมดสติระหว่างทดสอบร่างกายด้วยการปั่นจักรยาน ช่วงปรีซีซั่นก่อนเริ่มฤดูกาล 2026 กับ เซา เปาโล


ก่อนจะเจ้าตัวถูกรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที และตรวจพบว่ามีปัญหาผิดปกติทางหัวใจ หลังจากปรึกษาทีมแพทย์และครอบครัว ออสการ์ ประกาศด้วยตัวเองว่าเขาเลือกอำลาให้กับอาชีพฟุตบอล 


“ผมอยากจะทำอะไรได้มากกว่านี้ให้ เซา เปาโล ผมอยากจะลงเล่นให้มากกว่านี้

“ผมเชื่อว่าตัวเองยังมีทั้งความสามารถทางฟุตบอลและพละกำลังตามวัยที่จะลงเล่นได้ แต่น่าเสียดายที่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเสียก่อน" ออสการ์ แถลง


"ผมจะแขวนสตั๊ด และจะเป็นกำลังใจให้ เซา เปาโล ต่อไปในฐานะแฟนบอลคนหนึ่ง ผมขอปิดฉากอาชีพการค้าแข้งของผมที่นี่ ที่เซา เปาโล... อาชีพที่นำพาผมไปสู่สถานที่ต่าง ๆ มากมายเกือบจะทั่วทุกมุมโลก"


"ผมอยากจะขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนผมเสมอมา ขอบคุณแฟนบอลเซา เปาโล ทุกคนที่คอยหนุนหลังผมตั้งแต่วันที่ผมย้ายกลับมา และในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่ผมกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้”


สำหรับ ออสการ์ เติบโตขึ้นจาก เซา เปาโล ทะลุขึ้นทีมชุดใหญ่ในปี 2008-2010 และย้ายไปสร้างชื่อกับ อินเตอร์นาซิอองนาล โด่งดังเป็นพลุแตกก่อนที่ เชลซี จะคว้าตัวไปร่วมทีม และเป็นกำลังหลักในช่วงปี 2012-2017


ก่อนที่ เขาจะสร้างความประหลาดใจย้ายไปค้าแข้งกับ เซี่ยงไฮ พอร์ท สโมสรในไชนีส ซูเปอร์ ลีก นานถึง 7 ปี ก่อนย้ายกลับ เซา เปาโล เมื่อปีที่แล้ว ทว่าลงเล่นได้เพียงฤดูกาลเดียวก่อนจะมีปัญหาโรคหัวใจจนทำให้ต้องยุติอาชีพการค้าแข้ง

