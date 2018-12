ออกปุ๊บมาปั๊บ! ป็อกบาโพสต์รูปหน้ารว้าย ๆ ก่อนรีบลบ

พอล ป็อกบา กองกลางแมนฯยูฯ โพสต์รูปตัวเองขณะทำหน้าทำตากวน ๆ ผ่านอินสตาแกรม ก่อนจะรีบลบออกในเวลาต่อมา หลังจากสโมสรประกาศแยกทางกับ โชเซ มูรินโญ

ทั้งคู่มีปัญหาขัดแย้งกันตั้งแต่ช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วเรื่อยมาจนถึงฤดูกาลนี้ ก่อนล่าสุด เดอะ สเปเชียล วัน จะต้องเป็นฝ่ายโบกมือลาทัพปีศาจแดงไปก่อน

แต่ความไม่ลงรอยของพวกเขาทั้งสองคนยังไม่จบลงแค่นั้น เมื่อดาวเตะเฟร้นช์แมนดันไปโพสต์รูปยิ้มกรุ้มกริ่มลงไอจีส่วนตัว หลังจากข่าวปลดมูรินโญถูกประกาศออกมาไม่นาน พร้อมเขียนข้อความระบุว่า "ใส่แคปชันในภาพนี้ที"

อย่างไรก็ดี ป็อกบารีบลบภาพดังกล่าวในเวลาไม่ถึง 20 นาทีต่อมา หลายคนจึงอดนำเรื่องนี้มาโยงกับความขัดแย้งของทั้งคู่ไม่ได้

Little wonder Paul Pogba deleted this. No excuses for him now... pic.twitter.com/z6zUBCaQYK — Simon Peach (@SimonPeach) December 18, 2018