หลุยส์ ซัวเรซ กองหน้าแอตเลติโก มาดริด ทำผลงานแซงหน้าคริสเตียโน โรนัลโด้ อดีตกองหน้าเรอัล มาดริด กลายเป็นผู้เล่นที่ยิงได้ถึง 16 ประตูได้เร็วที่สุดกับต้นสังกัดใหม่ในศตวรรษที่ 21

หัวหอกจอมเก๋าวัย 34 ปี ย้ายจากบาร์เซโลนา มาอยู่กับทีมตราหมี ในช่วงหน้าร้อนของปี 2020 และกลายเป็นกำลังสำคัญให้ต้นสังกัดใหม่ รวมถึงยิงประตูได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ นับตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาล 2020-21 เป็นต้นมา

ล่าสุด เขาเพิ่งยิงคนเดียว 2 ประตู ในเกมที่แอตฯ มาดริด เสมอกับเซลต้า บิโก้ 2-2 ส่งผลให้ทีมตราหมียังคงเป็นจ่าฝูงของตารางคะแนนลาลีกา โดยมี 51 คะแนน จาก 20 นัด ทิ้งห่างอันดับสองอย่างบาร์เซโลนาอยู่ถึง 8 คะแนน และยังแข่งน้อยกว่าอยู่อีก 1 นัดด้วย

สองประตูดังกล่าว ทำให้เขายิงได้ถึง 16 ประตู จาก 17 นัดแรกที่ได้ลงสนามให้ต้นสังกัดใหม่ แซงหน้าคริสเตียโน โรนัลโด้ ที่เคยยิงได้ 15 ประตู จากจำนวนนัดที่ลงสนามเท่ากัน กับเรอัล มาดริด เมื่อปี 2009-10 ไปเรียบร้อย

นอกจากนี้ ซัวเรซยังนำเป็นดาวซัลโวในตารางคะแนนลาลีกา โดยที่อันดับสองของลิโอเนล เมสซี เพื่อนร่วมทีมเก่าจากบาร์ซา ซึ่งยิงได้ 13 ประตูในฤดูกาลนี้

16 - Luis Suárez 🇺🇾 has scored 16 goals in his first 17 games for Atlético de Madrid in LaLiga, becoming the fastest player to reach 16 goals for the same club in the competition in the 21st century (Cristiano Ronaldo 🇵🇹 - 15 goals for Real Madrid in 2009/10). Amazing. pic.twitter.com/wHbLRFdA7P