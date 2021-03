อิหยังวะ! แฟนสเปอร์สมึน'โจ ฮาร์ต'โพสต์ฉลองเข้ารอบ

โจ ฮาร์ต ผู้รักษาประตูของท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ทำเอาแฟนบอลของสโมสรงงไปตาม ๆ กัน หลังโพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมฉลองทีมเข้ารอบ

ไก่เดือยทองบุกแพ้ ดินาโม ซาเกร็บ ในช่วงต่อเวลาพิเศษ 3-0 รวมผลสองนัดพวกเขาแพ้ไป 2-3 ตกรอบ 16 ทีมของศึกยูโรปา ลีก ไปแบบพลิกความคาดหมาย

อย่างไรก็ดี นายด่านชาวอังกฤษกลับโพสต์ภาพสกอร์ฉลองหลังจบเกม พร้อมแคปชันกำกับว่า "ภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว" ก่อนที่จะรีบลบออกในเวลาต่อมา หลังเจอแฟนบอลรุมส่งข้อความเข้าไปเตือนสติ

ชWhat is this pls???? Joe Hart official with the caption ‘job done’😭😭😭 pic.twitter.com/sbLU9JUQUx